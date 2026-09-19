A mulher de 88 anos presa em flagrante por injúria racial contra uma criança de 4 anos em um salão de beleza na região central de Franca foi solta neste sábado, 19, após audiência de custódia. O alvará de soltura foi expedido após a audiência, e ela passou a responder ao processo em liberdade.
Os motivos que levaram à soltura não foram revelados. No entanto, a mulher toma medicamentos e teve recentemente um quadro de hipertensão. Um aparelho de pressão chegou a ser levado para a cadeia do Jardim Guanabara, onde ela passou a noite após ser presa na sexta-feira, 18.
Injúria contra criança
Professora aposentada, a mulher afirmou que teria brincado com a criança ao perguntar sobre a menina para a mãe dela. “Eu não fiz por maldade”, disse a mulher em um trecho.
Em seguida, ela reafirmou a fala: “a macaquinha da sua menina que brinca e mexe, tá bem?”. Segundo a mulher, a expressão teria sido usada em tom de brincadeira.
A mãe da criança, porém, afirmou que a mulher chamou a filha de “macaca” no salão, que estava lotado de clientes. Ela também disse que já havia falado diversas vezes à mulher que não gostava das brincadeiras e que, mesmo assim, elas continuaram. Para a mãe, o episódio desta sexta-feira foi o ápice.
Ainda durante a abordagem, a mulher afirmou que a mãe da criança sofreria consequências por ter acionado a polícia.
“É muito ruim isso que você fez comigo, minha filha. Você ainda vai sofrer. Eu não fiz por maldade”, disse.
A mãe respondeu que a mulher estava errada. “Tem coisas que a senhora não aprende e infelizmente a senhora vai aprender indo para a delegacia”, afirmou.
Na sequência, a mulher respondeu: “com essa idade, eu acho muito difícil”.
Com a chegada da Polícia Militar, as partes foram conduzidas para a Central de Polícia Judiciária.
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