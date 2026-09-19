A mulher de 88 anos presa em flagrante por injúria racial contra uma criança de 4 anos em um salão de beleza na região central de Franca foi solta neste sábado, 19, após audiência de custódia. O alvará de soltura foi expedido após a audiência, e ela passou a responder ao processo em liberdade.

Os motivos que levaram à soltura não foram revelados. No entanto, a mulher toma medicamentos e teve recentemente um quadro de hipertensão. Um aparelho de pressão chegou a ser levado para a cadeia do Jardim Guanabara, onde ela passou a noite após ser presa na sexta-feira, 18.

Injúria contra criança

Professora aposentada, a mulher afirmou que teria brincado com a criança ao perguntar sobre a menina para a mãe dela. “Eu não fiz por maldade”, disse a mulher em um trecho.