Dois motociclistas ficaram feridos após uma colisão entre duas motocicletas na sexta-feira, 18, no cruzamento das ruas Pará e São Benedito, em São Joaquim da Barra.

Um dos motociclistas seguia pela rua São Benedito, após sair das proximidades da Etec “Pedro Badran”. Ao chegar ao cruzamento com a rua Pará, ele teria desrespeitado a sinalização de parada e atingido outra motocicleta que trafegava pela via.

Com a força da colisão, uma das motos acabou atingindo os pilares de proteção de uma residência localizada na esquina.