Dois motociclistas ficaram feridos após uma colisão entre duas motocicletas na sexta-feira, 18, no cruzamento das ruas Pará e São Benedito, em São Joaquim da Barra.
Um dos motociclistas seguia pela rua São Benedito, após sair das proximidades da Etec “Pedro Badran”. Ao chegar ao cruzamento com a rua Pará, ele teria desrespeitado a sinalização de parada e atingido outra motocicleta que trafegava pela via.
Com a força da colisão, uma das motos acabou atingindo os pilares de proteção de uma residência localizada na esquina.
Segundo moradores, o trecho já havia registrado anteriormente outro acidente com vítima fatal.
Vítimas tiveram ferimentos graves
As duas vítimas teriam sofrido ferimentos graves, com suspeita de fraturas expostas. Até o fechamento deste texto, o estado de saúde dos motociclistas não havia sido informado oficialmente.
A perícia foi acionada e esteve no local. As circunstâncias da colisão serão investigadas.
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