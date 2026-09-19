19 de setembro de 2026
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SUSTO

Dois motociclistas ficam feridos após batida em São Joaquim

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Paulo/ArtPlay
Motos caídas após a batida; uma das vítimas sendo socorrida
Motos caídas após a batida; uma das vítimas sendo socorrida

Dois motociclistas ficaram feridos após uma colisão entre duas motocicletas na sexta-feira, 18, no cruzamento das ruas Pará e São Benedito, em São Joaquim da Barra.

Um dos motociclistas seguia pela rua São Benedito, após sair das proximidades da Etec “Pedro Badran”. Ao chegar ao cruzamento com a rua Pará, ele teria desrespeitado a sinalização de parada e atingido outra motocicleta que trafegava pela via.

Com a força da colisão, uma das motos acabou atingindo os pilares de proteção de uma residência localizada na esquina.

Segundo moradores, o trecho já havia registrado anteriormente outro acidente com vítima fatal.

Vítimas tiveram ferimentos graves

As duas vítimas teriam sofrido ferimentos graves, com suspeita de fraturas expostas. Até o fechamento deste texto, o estado de saúde dos motociclistas não havia sido informado oficialmente.

A perícia foi acionada e esteve no local. As circunstâncias da colisão serão investigadas.

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