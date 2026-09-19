19 de setembro de 2026
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CASA CAIU

TOR prende mulher com cocaína e maconha na Cândido Portinari

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar Rodoviária
Droga apreendida com a mulher em abordagem na rodovia Cândido Portinari, em Batatais
Droga apreendida com a mulher em abordagem na rodovia Cândido Portinari, em Batatais

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira, 18, durante uma abordagem do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Batatais.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a equipe realizava a Operação Impacto quando abordou um Volkswagen Polo ocupado pelo motorista e dois passageiros. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Na vistoria do veículo, porém, os policiais localizaram 258 gramas de cocaína e 10 gramas de maconha. De acordo com a corporação, uma das passageiras assumiu a propriedade dos entorpecentes.

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Além das drogas, dois aparelhos celulares foram apreendidos durante a ocorrência.

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