Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira, 18, durante uma abordagem do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Batatais.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a equipe realizava a Operação Impacto quando abordou um Volkswagen Polo ocupado pelo motorista e dois passageiros. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Na vistoria do veículo, porém, os policiais localizaram 258 gramas de cocaína e 10 gramas de maconha. De acordo com a corporação, uma das passageiras assumiu a propriedade dos entorpecentes.