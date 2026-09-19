Um motorista ficou ferido após o Volkswagen Gol que dirigia ser atingido por outro carro na manhã deste sábado, 19, na avenida Tristão de Almeida, no Distrito Industrial, em Franca. Com o impacto, ele perdeu o controle da direção, subiu na calçada e bateu contra um estabelecimento comercial, que vende porções e caldo de cana.

Segundo testemunhas, o motorista do Gol, que trabalharia em uma horta, teria avançado a sinalização de parada obrigatória ao cruzar a avenida. Na sequência, o veículo foi atingido por uma picape branca que seguia no sentido ao Parque das Esmeraldas.

Testemunhas relataram que o segundo veículo estaria em alta velocidade.