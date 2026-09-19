19 de setembro de 2026
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DISTRITO INDUSTRIAL

Motorista fica preso nas ferragens após Gol invadir comércio

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Gol destruído após acidente de trânsito no Distrito Industrial, em Franca; Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência
Gol destruído após acidente de trânsito no Distrito Industrial, em Franca; Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência

Um motorista ficou ferido após o Volkswagen Gol que dirigia ser atingido por outro carro na manhã deste sábado, 19, na avenida Tristão de Almeida, no Distrito Industrial, em Franca. Com o impacto, ele perdeu o controle da direção, subiu na calçada e bateu contra um estabelecimento comercial, que vende porções e caldo de cana. 

Segundo testemunhas, o motorista do Gol, que trabalharia em uma horta, teria avançado a sinalização de parada obrigatória ao cruzar a avenida. Na sequência, o veículo foi atingido por uma picape branca que seguia no sentido ao Parque das Esmeraldas.

Testemunhas relataram que o segundo veículo estaria em alta velocidade.

Com a força da batida, o condutor do Gol ficou preso dentro do automóvel e precisou ser retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

Atendimento

O motorista apresentava ferimentos no rosto e reclamava de dores pelo corpo. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) a um hospital particular.

O condutor do outro veículo não ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para atender à ocorrência.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.

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