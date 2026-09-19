Um homem foi flagrado colocando fogo em um terreno na manhã deste sábado, 19, no Jardim Botânico, região Leste de Franca. Segundo o vizinho do local, o empreendedor Gabriel Oliveira, ele encontrou o homem no momento em que ateava fogo e conseguiu controlar as chamas com uma mangueira.

Fogo é controlado

Gabriel contou que abordou o homem ao perceber o incêndio.

“Eu disse para ele: ‘O que você está arrumando? Não pode colocar fogo, não. Está errado, não é assim que resolve’. Aí ele disse que tinham colocado fogo no terreno porque jogaram coisas lá”, relatou.