19 de setembro de 2026
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JARDIM BOTÂNICO

Homem é flagrado colocando fogo em terreno e vizinho apaga

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Gabriel com uma mangueira para combater chamas do fogo em terreno
Gabriel com uma mangueira para combater chamas do fogo em terreno

Um homem foi flagrado colocando fogo em um terreno na manhã deste sábado, 19, no Jardim Botânico, região Leste de Franca. Segundo o vizinho do local, o empreendedor Gabriel Oliveira, ele encontrou o homem no momento em que ateava fogo e conseguiu controlar as chamas com uma mangueira.

Fogo é controlado

Gabriel contou que abordou o homem ao perceber o incêndio.

“Eu disse para ele: ‘O que você está arrumando? Não pode colocar fogo, não. Está errado, não é assim que resolve’. Aí ele disse que tinham colocado fogo no terreno porque jogaram coisas lá”, relatou.

Ainda segundo o morador, após ser questionado, o homem afirmou ser o proprietário do terreno e deixou o local no carro que dirigia.

Gabriel então utilizou uma mangueira para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse.

“Eu peguei a mangueira e consegui controlar o fogo. Se não, iria se alastrar. Aqui tem criança, recém-nascido, então é perigoso”, afirmou.

O fogo foi controlado pelo morador. Imagens registradas no local mostram as áreas do terreno atingidas pelas chamas.

Risco de propagação

A prática de atear fogo em terrenos oferece riscos à população e ao meio ambiente e pode configurar crime ambiental.

A legislação brasileira prevê punições para quem provoca incêndios de forma irregular, especialmente em situações que envolvam risco de propagação das chamas, danos ambientais ou perigo para outras pessoas.

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