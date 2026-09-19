Um homem foi flagrado colocando fogo em um terreno na manhã deste sábado, 19, no Jardim Botânico, região Leste de Franca. Segundo o vizinho do local, o empreendedor Gabriel Oliveira, ele encontrou o homem no momento em que ateava fogo e conseguiu controlar as chamas com uma mangueira.
Fogo é controlado
Gabriel contou que abordou o homem ao perceber o incêndio.
“Eu disse para ele: ‘O que você está arrumando? Não pode colocar fogo, não. Está errado, não é assim que resolve’. Aí ele disse que tinham colocado fogo no terreno porque jogaram coisas lá”, relatou.
Ainda segundo o morador, após ser questionado, o homem afirmou ser o proprietário do terreno e deixou o local no carro que dirigia.
Gabriel então utilizou uma mangueira para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse.
“Eu peguei a mangueira e consegui controlar o fogo. Se não, iria se alastrar. Aqui tem criança, recém-nascido, então é perigoso”, afirmou.
O fogo foi controlado pelo morador. Imagens registradas no local mostram as áreas do terreno atingidas pelas chamas.
Risco de propagação
A prática de atear fogo em terrenos oferece riscos à população e ao meio ambiente e pode configurar crime ambiental.
A legislação brasileira prevê punições para quem provoca incêndios de forma irregular, especialmente em situações que envolvam risco de propagação das chamas, danos ambientais ou perigo para outras pessoas.
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