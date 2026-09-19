Uma mulher de 88 anos foi presa em flagrante por suspeita de praticar injúria racial dentro de um salão de beleza, em Franca, na noite dessa sexta-feira, 18.
Ela teria utilizado uma expressão racialmente ofensiva ao se referir à filha de 4 anos de uma funcionária do estabelecimento.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. A suspeita foi detida e apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Após o registro da ocorrência, a prisão em flagrante foi decretada, e a mulher foi recolhida ao sistema prisional.
O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário para as medidas cabíveis. As identidades das pessoas envolvidas não foram divulgadas.
A mulher deve passar por audiência de custódia neste sábado, 19.
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