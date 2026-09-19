Uma mulher de 88 anos foi presa em flagrante por suspeita de praticar injúria racial dentro de um salão de beleza, em Franca, na noite dessa sexta-feira, 18.

Ela teria utilizado uma expressão racialmente ofensiva ao se referir à filha de 4 anos de uma funcionária do estabelecimento.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. A suspeita foi detida e apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.