A palavra ‘sororidade’ vem do latim ‘soror’, sufixo que lhe confere a ideia de condição, relação, qualidade. É, portanto, uma espécie de irmandade definida pela língua. Seu parentesco com ‘fraternidade’ é revelador: se frater é irmão, soror é irmã. O termo, nesse sentido, parece corrigir uma velha assimetria inscrita até no vocabulário: durante séculos, a humanidade falou em fraternidade para designar a união entre todos, homens e mulheres, enquanto a experiência específica da união entre essas últimas permanecia sem nome próprio. Embora ‘sororidade’ seja antiga em sua formação, só recentemente entrou em franca circulação e seu ingresso mais vigoroso no português ocorreu nas últimas décadas, acompanhando a expansão das pautas feministas. A Academia Brasileira de Letras registra o verbete como sentimento de irmandade, empatia, solidariedade e união entre mulheres, especialmente em oposição à exclusão, à opressão e à violência.

Não se trata, entretanto, de entendimento sobre mulheres serem “boazinhas” umas com as outras. Sororidade é mais exigente: pede que uma mulher interrompa, dentro de si, a velha educação para a rivalidade. Para começo de conversa, que ela desconfie da frase aparentemente inocente segundo a qual “mulher não gosta de mulher”, ou daquela outra, ainda mais venenosa, segundo a qual “mulher é a pior inimiga de mulher”. Durante muito tempo meninas aprenderam que havia poucas cadeiras disponíveis e que precisavam disputar entre si quem ocuparia uma delas: a mais bonita, a mais desejada, a mais magra, a mais inteligente, a mais bem-sucedida, a mais admirada pelo grupo.

A culpa é da cultura. Por séculos o patriarcado não precisou colocar as mulheres umas contra as outras o tempo inteiro. Bastou convencê-las de que havia pouco espaço para todas. Eis por que a sororidade tem uma dimensão política. Não significa concordar com toda mulher, absolvê-la de seus erros, muito menos transformá-la em vítima apenas por conta de seu gênero. Significa reconhecer que a experiência feminina é atravessada por estruturas históricas de desigualdade e que, diante delas, a solidariedade pode ser uma forma de resistência, uma prática de reconhecimento e apoio mútuos.