Franca terá um fim de semana de sol e sem previsão de chuva. Neste sábado, 19, os termômetros devem variar entre 19°C e 30°C. No domingo, 20, a máxima pode chegar a 32°C.

Sábado de sol e algumas nuvens

Neste sábado, a previsão indica sol durante todo o dia, com algumas nuvens à tarde e noite estrelada. A temperatura mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima deve chegar a 30°C.

Não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar deve variar entre 38% e 78%.