Franca terá um fim de semana de sol e sem previsão de chuva. Neste sábado, 19, os termômetros devem variar entre 19°C e 30°C. No domingo, 20, a máxima pode chegar a 32°C.
Sábado de sol e algumas nuvens
Neste sábado, a previsão indica sol durante todo o dia, com algumas nuvens à tarde e noite estrelada. A temperatura mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima deve chegar a 30°C.
Não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar deve variar entre 38% e 78%.
A previsão do tempo indica ventos com velocidade média de 12 km/h e rajadas que podem atingir 41 km/h.
Domingo pode chegar aos 32°C
No domingo, Franca terá sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite, a previsão aponta poucas nuvens.
As temperaturas ficam entre 20°C e 32°C. Também não há previsão de chuva, com volume estimado em 0 milímetro.
A umidade deve variar entre 36% e 67%. Os ventos sopram a 14 km/h, com rajadas de até 45 km/h.
Segunda-feira terá pancadas de chuva
Na segunda-feira, 21, a previsão aponta sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado ao longo do dia. À noite, são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.
A temperatura deve variar entre 21°C e 32°C. A previsão indica volume de 1 milímetro de chuva.
A umidade relativa do ar pode ficar entre 37% e 76%.
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