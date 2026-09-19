19 de setembro de 2026
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NA ORLANDO DOMPIERI

Motociclista fica ferido após bater em placa e árvore em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Moto caída no local após acidente na avenida Orlando Dompieri, em Franca
Moto caída no local após acidente na avenida Orlando Dompieri, em Franca

Um homem ficou ferido após sofrer um acidente de moto por volta das 6h50 deste sábado, 19, na avenida Orlando Dompieri, em Franca, nas proximidades da Padaria Bastilha. 

Ele bateu contra uma placa e, na sequência, atingiu uma árvore.

Com a força da colisão, o motociclista foi lançado a uma grande distância do ponto do impacto. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Franca.

A motocicleta permaneceu no local do acidente, onde a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar. Familiares da vítima também estiveram na área.

Até o fechamento deste texto, não foram confirmadas as circunstâncias que levaram à perda de controle da moto. Algumas testemunhas, porém, afirmam que o homem estaria empinando a motocicleta e realizando manobras arriscadas.

O estado de saúde atualizado do homem ainda não foi informado.

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