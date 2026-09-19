Um homem ficou ferido após sofrer um acidente de moto por volta das 6h50 deste sábado, 19, na avenida Orlando Dompieri, em Franca, nas proximidades da Padaria Bastilha.

Ele bateu contra uma placa e, na sequência, atingiu uma árvore.

Com a força da colisão, o motociclista foi lançado a uma grande distância do ponto do impacto. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Franca.