Um Fiat Mobi e um Hyundai Tucson bateram na madrugada deste sábado, 19, no cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua Capitão Anselmo, próximo à Prefeitura de Franca. Com a batida, o Mobi capotou.

Segundo uma testemunha que relatou à reportagem, a mulher que dirigia o Mobi teria avançado o sinal vermelho na Presidente Vargas e atingido a Tucson, que passava pela Capitão Anselmo com o semáforo verde.

Na Tucson estavam um casal e uma criança.