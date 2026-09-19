Um Fiat Mobi e um Hyundai Tucson bateram na madrugada deste sábado, 19, no cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua Capitão Anselmo, próximo à Prefeitura de Franca. Com a batida, o Mobi capotou.
Segundo uma testemunha que relatou à reportagem, a mulher que dirigia o Mobi teria avançado o sinal vermelho na Presidente Vargas e atingido a Tucson, que passava pela Capitão Anselmo com o semáforo verde.
Na Tucson estavam um casal e uma criança.
Com a força da batida, o Fiat capotou. Pessoas que estavam no local ajudaram a desvirar o carro e acionaram os serviços de emergência pelos telefones 190, 192 e 193.
Ocupantes estavam bem
Ainda conforme os relatos, todos os envolvidos estavam bem após o acidente. Não havia indicação de ferimentos graves.
Os dois veículos ficaram bastante danificados. Uma avaliação inicial feita no local apontou que os carros podem ter sofrido danos que caracterizem perda total.
Uma equipe do Corpo de Bombeiro foi acionada e atendeu à ocorrência. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.
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