18 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO EM FRANCA

Morre Gian Carlo, que atuava com duplas sertanejas, aos 54 anos

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Luto: Gian Carlo dos Santos, aos 54 anos
Luto: Gian Carlo dos Santos, aos 54 anos

Morreu em Franca, nesta sexta-feira, 18, Gian Carlo dos Santos, aos 54 anos. Ele estava internado devido a uma infecção urinária e não resistiu às complicações. Gian Carlo deixa uma filha.

Atuação no meio artístico

Conhecido no meio artístico, Gian Carlo era irmão de Paulo Henrique, o “Paulinho”, ex-empresário da dupla Gian & Giovani no início da carreira dos cantores, em Franca.

Ao longo da trajetória, Gian Carlo colaborou com diversos eventos em diferentes regiões do Brasil. Ele também empresariou e trabalhou com duplas como César & Paulinho, Clayton & Camargo e Vavá, além de colaborar com shows de Gian & Giovani.

Gian Carlo também atuava como corretor de imóveis.

Velório e sepultamento

O velório será neste sábado, 19, no Velório São Vicente, em Franca, a partir das 10h.

O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério da Saudade.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários