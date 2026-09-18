Morreu em Franca, nesta sexta-feira, 18, Gian Carlo dos Santos, aos 54 anos. Ele estava internado devido a uma infecção urinária e não resistiu às complicações. Gian Carlo deixa uma filha.

Atuação no meio artístico

Conhecido no meio artístico, Gian Carlo era irmão de Paulo Henrique, o “Paulinho”, ex-empresário da dupla Gian & Giovani no início da carreira dos cantores, em Franca.

Ao longo da trajetória, Gian Carlo colaborou com diversos eventos em diferentes regiões do Brasil. Ele também empresariou e trabalhou com duplas como César & Paulinho, Clayton & Camargo e Vavá, além de colaborar com shows de Gian & Giovani.