Morreu em Franca, nesta sexta-feira, 18, Gian Carlo dos Santos, aos 54 anos. Ele estava internado devido a uma infecção urinária e não resistiu às complicações. Gian Carlo deixa uma filha.
Atuação no meio artístico
Conhecido no meio artístico, Gian Carlo era irmão de Paulo Henrique, o “Paulinho”, ex-empresário da dupla Gian & Giovani no início da carreira dos cantores, em Franca.
Ao longo da trajetória, Gian Carlo colaborou com diversos eventos em diferentes regiões do Brasil. Ele também empresariou e trabalhou com duplas como César & Paulinho, Clayton & Camargo e Vavá, além de colaborar com shows de Gian & Giovani.
Gian Carlo também atuava como corretor de imóveis.
Velório e sepultamento
O velório será neste sábado, 19, no Velório São Vicente, em Franca, a partir das 10h.
O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério da Saudade.
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