Dois veículos foram alvo de furtos durante a madrugada desta sexta-feira, 18, em um estacionamento na Avenida José da Silva, no Jardim Integração, em Franca. Os crimes foram registrados por câmeras de segurança, que mostram a ação dos criminosos em dois momentos.

Dupla voltou ao local

Segundo as imagens, os criminosos entraram pelo alambrado do estacionamento e, na primeira ação, furtaram objetos de uma Volkswagen Saveiro.

Horas depois, a dupla retornou ao local. Desta vez, o alvo foi um caminhão, do qual os criminosos levaram a bateria.