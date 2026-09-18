Dois veículos foram alvo de furtos durante a madrugada desta sexta-feira, 18, em um estacionamento na Avenida José da Silva, no Jardim Integração, em Franca. Os crimes foram registrados por câmeras de segurança, que mostram a ação dos criminosos em dois momentos.
Dupla voltou ao local
Segundo as imagens, os criminosos entraram pelo alambrado do estacionamento e, na primeira ação, furtaram objetos de uma Volkswagen Saveiro.
Horas depois, a dupla retornou ao local. Desta vez, o alvo foi um caminhão, do qual os criminosos levaram a bateria.
O estacionamento fica próximo à Cadeia do Jardim Guanabara. A movimentação de viaturas na região não impediu a ação dos criminosos.
Vítimas perceberam os furtos pela manhã
As vítimas só perceberam os furtos durante a manhã, quando chegaram ao local para trabalhar.
Um boletim de ocorrência foi registrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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