Candidatos de Franca que disputam vagas de deputado estadual e federal nas eleições de 2026 terão agendas de campanha neste sábado, 19, e domingo, 20. A programação inclui atividades em Franca e municípios da região, com caminhadas, panfletagem, visitas a apoiadores, gravação de conteúdo e participação em eventos.

Franca tem 20 candidatos aos cargos de deputado estadual e federal, sendo dez para a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e dez para a Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

Atividades na região

A candidata à deputada estadual Cristiany de Castro (Republicanos) estará neste sábado em São José da Bela Vista. Depois, retornará a Franca para participar da Festa di San Gennaro. No domingo, a agenda prevê presença em igrejas de Franca.