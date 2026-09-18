Candidatos de Franca que disputam vagas de deputado estadual e federal nas eleições de 2026 terão agendas de campanha neste sábado, 19, e domingo, 20. A programação inclui atividades em Franca e municípios da região, com caminhadas, panfletagem, visitas a apoiadores, gravação de conteúdo e participação em eventos.
Franca tem 20 candidatos aos cargos de deputado estadual e federal, sendo dez para a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e dez para a Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).
Atividades na região
A candidata à deputada estadual Cristiany de Castro (Republicanos) estará neste sábado em São José da Bela Vista. Depois, retornará a Franca para participar da Festa di San Gennaro. No domingo, a agenda prevê presença em igrejas de Franca.
A candidata à deputada estadual Professora Priscila (PT) terá, no sábado, às 9h, uma agenda na Chácara Itamar, em Restinga. Depois, fará panfletagem no município.
No domingo pela manhã, Priscila participará de uma panfletagem na "Feira do Rolo". À tarde, a agenda prevê uma plenária em Ribeirão Preto.
Roberto Baldochi (Podemos), também candidato à Assembleia Legislativa, planeja gravar conteúdo com moradores de Itirapuã. Além disso, estará em Batatais para atividades com familiares e para buscar apoio. No domingo, Baldochi irá para São José da Bela Vista pela manhã. À tarde, terá outra gravação de conteúdo.
Compromissos em Franca
O candidato a deputado federal Sidney Elias (Novo) estará no sábado no comitê de campanha, na avenida Champagnat. No domingo, a previsão é participar da feira livre.
A agenda de Mariana Negri (PT), candidata a deputada federal, começa às 9h de sábado com uma caminhada pela região do Parque Vicente Leporace. A concentração será na avenida Abraão Brickmann, em frente à caixa d’água, próximo à ponte. No domingo, Mariana terá visitas a apoiadores.
O candidato a deputado federal Guilherme Ubiali (PSDB) terá um compromisso familiar no sábado, quando participará do aniversário do pai. No domingo, a agenda prevê presença em uma final de corrida.
Já o candidato a deputado estadual Alexandre Tabah (Novo) informou que pretende visitar a FarmerShow, a Praça Nossa Senhora da Conceição, o Teatro Municipal de Franca e a Festa di San Gennaro.
O candidato a deputado estadual João Pedro Cardoso (Missão) fará panfletagem no Centro de Franca neste sábado. No domingo, estará na feira livre da avenida Major Nicácio, também para panfletar.
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