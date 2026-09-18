18 de setembro de 2026
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SAÚDE

Vacinação contra sarampo terá mutirão neste sábado em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Homem sendo vacinado; confira como funcionará
Homem sendo vacinado; confira como funcionará

A Secretaria de Saúde de Franca realiza neste sábado, 19, uma ação para atualização da vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola, com a vacina tríplice viral. A mobilização será realizada no shopping da cidade, das 10h às 16h, com o objetivo de ampliar a proteção da população.

Quem deve se vacinar

Para crianças de 12 a 15 meses, a vacinação de rotina começa aos 12 meses, com a primeira dose. A segunda dose é aplicada aos 15 meses.

Pessoas de 12 meses a 29 anos devem ter duas doses da tríplice viral. Quem tiver apenas uma dose ou não possuir comprovação deverá apresentar o cartão de vacinação para avaliação da equipe, que fará a complementação do esquema quando indicada, respeitando o intervalo recomendado de 30 dias entre as doses.

Para pessoas de 30 a 59 anos, a recomendação é de uma dose da tríplice viral. Quem não tiver comprovação de vacinação deverá receber a dose indicada pela equipe responsável.

Já os trabalhadores da saúde devem ter duas doses comprovadas, independentemente da idade. Nos casos de esquema incompleto, a equipe fará a orientação para atualização.

Documentos

Para facilitar a avaliação do esquema vacinal, a orientação é levar um documento pessoal com foto e a caderneta de vacinação.

A Secretaria de Saúde reforça que não é necessário receber uma nova dose quando o esquema vacinal já estiver completo e devidamente comprovado. Cada situação será avaliada individualmente pela equipe, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde.

A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, destacou a importância da participação da população na mobilização.

“A vacinação é a principal forma de prevenção contra doenças e contribui para evitar a ocorrência de casos no município. É muito importante que a população compareça”, orientou.

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