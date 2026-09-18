A Secretaria de Saúde de Franca realiza neste sábado, 19, uma ação para atualização da vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola, com a vacina tríplice viral. A mobilização será realizada no shopping da cidade, das 10h às 16h, com o objetivo de ampliar a proteção da população.

Quem deve se vacinar

Para crianças de 12 a 15 meses, a vacinação de rotina começa aos 12 meses, com a primeira dose. A segunda dose é aplicada aos 15 meses.

Pessoas de 12 meses a 29 anos devem ter duas doses da tríplice viral. Quem tiver apenas uma dose ou não possuir comprovação deverá apresentar o cartão de vacinação para avaliação da equipe, que fará a complementação do esquema quando indicada, respeitando o intervalo recomendado de 30 dias entre as doses.