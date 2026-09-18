Um Jeep Compass atingiu a traseira de um Fiat Uno que estava estacionado na rua Simão Caleiro, no Centro de Franca, na tarde desta sexta-feira, 18, por volta das 13h30. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Após a colisão, o motorista do Compass deixou o local.

As imagens mostram o Jeep trafegando pela via quando, por circunstâncias ainda desconhecidas, saiu da pista e avançou sobre a calçada.

Na sequência, o veículo atingiu a traseira do Fiat Uno, que estava estacionado. Com a força da batida, a parte traseira do automóvel ficou destruída.