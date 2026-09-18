18 de setembro de 2026
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Jeep Compass bate em Uno estacionado e motorista foge no Centro

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Compass batendo em Uno parado na rua Simão Caleiro, no Centro de Franca
Compass batendo em Uno parado na rua Simão Caleiro, no Centro de Franca

Um Jeep Compass atingiu a traseira de um Fiat Uno que estava estacionado na rua Simão Caleiro, no Centro de Franca, na tarde desta sexta-feira, 18, por volta das 13h30. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Após a colisão, o motorista do Compass deixou o local.

As imagens mostram o Jeep trafegando pela via quando, por circunstâncias ainda desconhecidas, saiu da pista e avançou sobre a calçada.

Na sequência, o veículo atingiu a traseira do Fiat Uno, que estava estacionado. Com a força da batida, a parte traseira do automóvel ficou destruída.

Motorista deixou o local

Logo após a colisão, o motorista do Jeep Compass não permaneceu no local. O condutor fugiu com o veículo, enquanto o Uno ficou estacionado e bastante danificado.

A gravação mostra o momento em que o Compass deixa a trajetória normal da via, sobe na calçada e atinge o Uno.

As imagens também registram a movimentação do veículo após a colisão e podem auxiliar na identificação do automóvel e do motorista envolvido.

Até o fechamento deste texto, o motorista responsável pelo acidente não foi localizado.

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