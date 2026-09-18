Um Jeep Compass atingiu a traseira de um Fiat Uno que estava estacionado na rua Simão Caleiro, no Centro de Franca, na tarde desta sexta-feira, 18, por volta das 13h30. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Após a colisão, o motorista do Compass deixou o local.
As imagens mostram o Jeep trafegando pela via quando, por circunstâncias ainda desconhecidas, saiu da pista e avançou sobre a calçada.
Na sequência, o veículo atingiu a traseira do Fiat Uno, que estava estacionado. Com a força da batida, a parte traseira do automóvel ficou destruída.
Motorista deixou o local
Logo após a colisão, o motorista do Jeep Compass não permaneceu no local. O condutor fugiu com o veículo, enquanto o Uno ficou estacionado e bastante danificado.
A gravação mostra o momento em que o Compass deixa a trajetória normal da via, sobe na calçada e atinge o Uno.
As imagens também registram a movimentação do veículo após a colisão e podem auxiliar na identificação do automóvel e do motorista envolvido.
Até o fechamento deste texto, o motorista responsável pelo acidente não foi localizado.
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