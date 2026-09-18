Antígona ressuscitou e está entre nós. Talvez sua maior vingança seja ressuscitar, inúmeras vezes. Talvez ela nunca tenha morrido. O que pode romper o túmulo e durar eternamente? Só as ideias são capazes de sobreviver e continuar nos provocando. Filha de Édipo e Jocasta, Antígona também fora irmã de seu pai e neta de sua mãe devido o destino trágico da família. Édipo era filho de Jocasta sem que ambos soubessem. Antígona teve três irmãos: Ismênia, Etéocles e Polinice. É com a morte de seus dois irmãos, e uma decisão inabalável de desobediência, que seu destino será selado.

A encenação da tragédia de Antígona escrita pelo dramaturgo e poeta grego Sófocles no ano 442 a.c. pode ser vivenciada como realidade no palco de 360º do IPRA em curta temporada, em Franca. Essa montagem ENSAIO PARA ANTIGONA é rara oportunidade para pessoas inteligentes, ou que buscam cultura se encantarem, acredita ser urgente encantar pessoas pois o “encantamento” é também um gesto político.

ENSAIO PARA ANTÍGONA é um delírio estético bem construído. Um doce colírio, especialmente ácido tanto para o espectador de mais densa bagagem quanto para quem nunca teve mais oportunidades. Posso dizer que a peça também tem caráter “alucinógeno”, já que a imersão no tecido da representação inebria e nos cala profundamente, nos remetendo ao limite ao sonho idealizado de outras realidades, de outros tempos, tudo em perfeita diacronia de estilos e movimentos vistos como processos contínuos. Segundo release do diretor do espetáculo, o estudo da obra mexeu profundamente com todos os envolvidos nessa realização ímpar para os padrões de produção em nossa cidade.