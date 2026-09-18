A história da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) se confunde com parte da própria trajetória empresarial de Franca. Fundada em 18 de setembro de 1944, a entidade completa 82 anos nesta sexta-feira, 18, mantendo no associativismo a base de sua atuação e ampliando, ao longo de 2026, iniciativas voltadas a empresas, empreendedores e à discussão dos interesses do município.

A agenda incluiu rodadas empresariais, iniciativas ligadas à inovação e ações de representatividade, como o “Franca Tem Voz”. O movimento suprapartidário busca conscientizar a população sobre a importância de eleger candidatos com base em Franca e região, com o objetivo de ampliar a representação regional na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e voltar a ter um representante da região na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), após 20 anos.

Como parte da iniciativa, foram realizadas sabatinas com candidatos às eleições de 2026, que estão sendo disponibilizadas diariamente no Portal GCN/Sampi e nas redes sociais. Os encontros abordaram temas de interesse do município e buscaram ampliar o acesso da população às propostas dos candidatos. O projeto é encabeçado por Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com apoio de outras entidades e instituições.

Negócios e novas conexões