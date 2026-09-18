A história da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) se confunde com parte da própria trajetória empresarial de Franca. Fundada em 18 de setembro de 1944, a entidade completa 82 anos nesta sexta-feira, 18, mantendo no associativismo a base de sua atuação e ampliando, ao longo de 2026, iniciativas voltadas a empresas, empreendedores e à discussão dos interesses do município.
A agenda incluiu rodadas empresariais, iniciativas ligadas à inovação e ações de representatividade, como o “Franca Tem Voz”. O movimento suprapartidário busca conscientizar a população sobre a importância de eleger candidatos com base em Franca e região, com o objetivo de ampliar a representação regional na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e voltar a ter um representante da região na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), após 20 anos.
Como parte da iniciativa, foram realizadas sabatinas com candidatos às eleições de 2026, que estão sendo disponibilizadas diariamente no Portal GCN/Sampi e nas redes sociais. Os encontros abordaram temas de interesse do município e buscaram ampliar o acesso da população às propostas dos candidatos. O projeto é encabeçado por Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com apoio de outras entidades e instituições.
Negócios e novas conexões
Um dos movimentos foi a expansão da Rede de Negócios Acif, que já movimentou mais de R$ 4 milhões desde sua criação. Em junho, uma Rodada de Negócios reuniu 90 empresas.
A aproximação com o ecossistema de inovação também ganhou espaço por meio do Connect Acif, que ampliou as conexões da entidade com startups, investidores e organizações do setor.
A programação de cursos, palestras e workshops permaneceu entre as frentes de atuação. Ao mesmo tempo, o portfólio de soluções foi ampliado com iniciativas como o Cartão Multibenefícios Acif e o Consórcios Acif.
Os associados também têm acesso a serviços nas áreas de saúde, certificado digital, telefonia, marketing, finanças, vendas e inteligência de mercado.
Presença institucional
A atuação da entidade também ganhou maior exposição institucional ao longo do ano. Em maio, a Acif recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para um almoço com lideranças empresariais e representantes de entidades.
O encontro foi classificado pelo presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, como “um marco histórico” para a associação. Segundo ele, a visita reforçou a importância do diálogo entre o poder público e o setor produtivo.
Outro reconhecimento veio para o Certificado Digital Acif. O serviço conquistou o primeiro lugar nacional na categoria Diamante do Programa de Excelência Certisign, em uma avaliação que reuniu mais de 400 autoridades de registro de todo o país.
“Ao completar 82 anos, a Acif reafirma uma história construída por empresários que acreditaram na força da união. Os resultados deste ano mostram que seguimos evoluindo, criando soluções, fortalecendo conexões e representando quem empreende em Franca. Nosso compromisso é continuar próximos dos associados e contribuir para uma cidade cada vez mais preparada para crescer”, afirma Fernando Rached Jorge.
O início, em 1944
A origem da Acif começa a 18 de setembro de 1944, quando 130 empresários e comerciantes se uniram em torno de uma questão que afetava diretamente a atividade econômica da cidade: a manutenção das linhas ferroviárias da antiga Companhia Mogiana.
Desde então, a associação atravessou diferentes períodos da história de Franca e participou de iniciativas que marcaram a vida empresarial e institucional do município.
Entre elas estão a criação do Sindifranca, a participação na construção do Teatro Municipal "José Cyrino Goulart" e a criação da primeira cooperativa de crédito voltada ao comércio do país.
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