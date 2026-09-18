Um acidente envolvendo três veículos deixou duas mulheres grávidas feridas na rodovia Cândido Portinari, entre o pontilhão do Jardim Guanabara e o Parque Vicente Leporace, em Franca, na tarde desta sexta-feira, 18.
Segundo informações apuradas no local, o trânsito estava lento em razão de trabalhos de manutenção na rodovia quando o motorista de uma Volkswagen Amarok V6 freou. Um Volkswagen Gol que seguia logo atrás não conseguiu parar a tempo e atingiu a traseira da caminhonete.
Com o impacto, a Amarok ainda bateu em um Chevrolet Onix preto.
O Gol era conduzido por uma mulher de 22 anos, que está grávida. No veículo também estavam o marido dela e uma amiga, que também está grávida.
As duas gestantes foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de Franca. Uma delas apresentava ferimentos no braço esquerdo e na perna direita. Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre o estado das gestações.
O motorista da Amarok sofreu um corte no queixo. Já o condutor do Onix não ficou ferido.
O trânsito permanecia lento no trecho durante o atendimento da ocorrência.
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