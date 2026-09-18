18 de setembro de 2026
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TRECHO DE FRANCA

Acidente com 3 veículos deixa duas grávidas feridas na Portinari

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
Acidente entre três veículos na rodovia Cândido Portinari
Acidente entre três veículos na rodovia Cândido Portinari

Um acidente envolvendo três veículos deixou duas mulheres grávidas feridas na rodovia Cândido Portinari, entre o pontilhão do Jardim Guanabara e o Parque Vicente Leporace, em Franca, na tarde desta sexta-feira, 18.

Segundo informações apuradas no local, o trânsito estava lento em razão de trabalhos de manutenção na rodovia quando o motorista de uma Volkswagen Amarok V6 freou. Um Volkswagen Gol que seguia logo atrás não conseguiu parar a tempo e atingiu a traseira da caminhonete.

Com o impacto, a Amarok ainda bateu em um Chevrolet Onix preto.

O Gol era conduzido por uma mulher de 22 anos, que está grávida. No veículo também estavam o marido dela e uma amiga, que também está grávida.

As duas gestantes foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de Franca. Uma delas apresentava ferimentos no braço esquerdo e na perna direita. Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre o estado das gestações.

O motorista da Amarok sofreu um corte no queixo. Já o condutor do Onix não ficou ferido.

O trânsito permanecia lento no trecho durante o atendimento da ocorrência.

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