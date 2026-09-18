Um acidente envolvendo três veículos deixou duas mulheres grávidas feridas na rodovia Cândido Portinari, entre o pontilhão do Jardim Guanabara e o Parque Vicente Leporace, em Franca, na tarde desta sexta-feira, 18.

Segundo informações apuradas no local, o trânsito estava lento em razão de trabalhos de manutenção na rodovia quando o motorista de uma Volkswagen Amarok V6 freou. Um Volkswagen Gol que seguia logo atrás não conseguiu parar a tempo e atingiu a traseira da caminhonete.

Com o impacto, a Amarok ainda bateu em um Chevrolet Onix preto.