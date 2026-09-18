O empresário Paulo César Machado, de Franca, estava pescando com familiares quando se deparou, por acaso, com uma situação desesperadora no rio Grande, em Rifaina: um jovem de 21 anos havia acabado de ser atingido na cabeça por um arpão durante uma pesca submarina.

Paulo e as pessoas que estavam com ele ajudaram a retirar o mergulhador da água, impediram que ele tentasse remover a lança e fizeram o transporte de barco até um rancho, de onde foi acionado o socorro.

“A gente estava passando de barco e os rapazes estavam mergulhando. A gente passou entre eles, quando o rapaz mais novo pediu socorro dizendo que tinha acertado o outro com um arpão. Nós pegamos ele, colocamos em um barranco. Ele queria tirar o arpão a todo custo”, contou Paulo ao GCN nesta sexta-feira, 18.