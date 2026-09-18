O empresário Paulo César Machado, de Franca, estava pescando com familiares quando se deparou, por acaso, com uma situação desesperadora no rio Grande, em Rifaina: um jovem de 21 anos havia acabado de ser atingido na cabeça por um arpão durante uma pesca submarina.
Paulo e as pessoas que estavam com ele ajudaram a retirar o mergulhador da água, impediram que ele tentasse remover a lança e fizeram o transporte de barco até um rancho, de onde foi acionado o socorro.
“A gente estava passando de barco e os rapazes estavam mergulhando. A gente passou entre eles, quando o rapaz mais novo pediu socorro dizendo que tinha acertado o outro com um arpão. Nós pegamos ele, colocamos em um barranco. Ele queria tirar o arpão a todo custo”, contou Paulo ao GCN nesta sexta-feira, 18.
O acidente aconteceu por volta das 14h dessa quinta-feira, 17, em um trecho do rio a aproximadamente 2,5 quilômetros da praia de Rifaina. O mergulhador, morador de Igarapava, foi atingido por um disparo acidental feito por um amigo durante a atividade.
A lança transfixou a cabeça do rapaz, mas não atingiu uma região considerada letal. Após receber os primeiros atendimentos na Unidade de Saúde de Rifaina, ele foi encaminhado à Santa Casa de Franca.
Nesta sexta-feira, o hospital informou que o paciente passou por cirurgia e está consciente e orientado, acompanhado pelo pai.
‘Não mexe’
Paulo estava em um rancho da família e havia saído de barco com a mulher, um cunhado e um tio, que é bombeiro aposentado. Durante o passeio, o grupo encontrou os dois mergulhadores em um ponto conhecido como “bico do rio”.
Ao perceber que o jovem atingido tentava retirar o arpão da própria cabeça, Paulo pediu que ele não mexesse no equipamento.
“Eu disse: não mexe, apenas apoia a cabeça para não se machucar mais. Então, ajudamos o rapaz a retirar a roupa e os equipamentos de mergulho. Colocamos ele em nosso barco e o levamos até o rancho onde eles estavam. O caso foi feio”, relatou.
Arpão dificultou transporte
Já no rancho, o grupo percebeu que não seria possível colocar o jovem facilmente em um carro por causa do tamanho da lança que permanecia atravessada em sua cabeça.
“Ele não entrava no carro por causa de um arpão daquele tamanho, então um senhor que estava no rancho chamou uma ambulância em Rifaina, que foi e buscou o mergulhador”, afirmou.
Segundo Paulo, o encontro aconteceu por acaso e não havia outras pessoas próximas que pudessem prestar auxílio naquele momento.
“A gente estava num rancho e encontramos eles por acaso. Só estava a gente ali, não tinha mais ninguém perto. O amigo dele, mais novo, tremia e fomos acalmando. O rapaz atingido sangrou muito. Pode comemorar dois aniversários”, concluiu.
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