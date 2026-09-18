Um motorista ficou ferido após bater o carro que dirigia em uma caminhonete parada na rua Capitão Urias Batista de Avelar, na Vila Chico Júlio, em Franca, na manhã desta sexta-feira, 18.

Uma câmera de segurança filmou o momento da batida. Nas imagens, é possível ver o carro, um Fiat Palio, saindo da rua João Ferreira Fontelas e acessando a Capitão Urias Batista de Avelar.

Em seguida, o motorista, repentinamente, vai em direção à caminhonete que estava estacionada e bate na traseira dela. Com o impacto, o motorista sofreu ferimentos no rosto.