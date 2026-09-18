18 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRÂNSITO

Motorista com sinas de embriaguez bate em carro parado; VÍDEO

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Carro de passeio bateu em uma caminhonete que estava parada na Vila Chico Júlio
Carro de passeio bateu em uma caminhonete que estava parada na Vila Chico Júlio

Um motorista ficou ferido após bater o carro que dirigia em uma caminhonete parada na rua Capitão Urias Batista de Avelar, na Vila Chico Júlio, em Franca, na manhã desta sexta-feira, 18.

Uma câmera de segurança filmou o momento da batida. Nas imagens, é possível ver o carro, um Fiat Palio, saindo da rua João Ferreira Fontelas e acessando a Capitão Urias Batista de Avelar. 

Em seguida, o motorista, repentinamente, vai em direção à caminhonete que estava estacionada e bate na traseira dela. Com o impacto, o motorista sofreu ferimentos no rosto.

Segundo testemunhas, o motorista estava com sinais de embriaguez. Ele foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros até uma unidade de saúde.

Uma equipe da Polícia Militar compareceu ao local e registrou a ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários