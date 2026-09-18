O teatro gratuito ganha mais um fim de semana de apresentações em Franca com o espetáculo “Ensaio Para Antígona”, da Cia. Antares. A montagem será apresentada nesta sexta-feira, 18, sábado, 19, e domingo, 20, sempre às 20h, no Instituto Práxis de Educação e Cultura (IPRA), no bairro Estação.

O espetáculo é realizado em parceria com o Instituto Práxis de Educação e Cultura (IPRA) e o Ateliê de Criação Lusco-Fusco. As apresentações seguem até 27 de setembro, com entrada gratuita.

Inspirada na tragédia “Antígona”, de Sófocles, a montagem é resultado de um ano de pesquisa e criação artística desenvolvido no Ateliê de Criação – Estudo Sobre o Trágico.