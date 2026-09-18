O teatro gratuito ganha mais um fim de semana de apresentações em Franca com o espetáculo “Ensaio Para Antígona”, da Cia. Antares. A montagem será apresentada nesta sexta-feira, 18, sábado, 19, e domingo, 20, sempre às 20h, no Instituto Práxis de Educação e Cultura (IPRA), no bairro Estação.
O espetáculo é realizado em parceria com o Instituto Práxis de Educação e Cultura (IPRA) e o Ateliê de Criação Lusco-Fusco. As apresentações seguem até 27 de setembro, com entrada gratuita.
Inspirada na tragédia “Antígona”, de Sófocles, a montagem é resultado de um ano de pesquisa e criação artística desenvolvido no Ateliê de Criação – Estudo Sobre o Trágico.
A proposta não é fazer uma adaptação convencional da obra clássica. O espetáculo estabelece um diálogo entre a personagem Antígona e questões contemporâneas, colocando em cena temas como poder, lei, memória, ética e desobediência.
Teatro e cinema dividem o mesmo espaço
A encenação combina elementos do teatro e do cinema. Os corpos dos 15 atores em cena dividem o espaço com imagens projetadas, enquanto a própria arquitetura do IPRA é incorporada à experiência.
Com isso, a montagem rompe com a relação tradicional entre palco e plateia e propõe uma experiência em que diferentes linguagens artísticas se misturam.
A idealização, direção geral e dramaturgia são de Mauro Júnior, que também participa de outras áreas da criação. Gabriela da Mata assina a coidealização e a produção executiva.
O projeto surgiu a partir de um processo continuado de investigação artística, que também contou com workshops realizados em parceria com o Sesc Franca, com participação de profissionais como José Fernando Peixoto de Azevedo, Ana Carolina Salomão e Rafael Ferro.
Resistência
A montagem também dialoga com a instalação “Mulheres de Resistência”, realizada no mesmo espaço nos dias 10, 17 e 24 de setembro. A iniciativa reuniu instalação, cinema, memória e artes visuais, além da exibição do documentário de mesmo nome produzido pelo Curso de Cinema Independente – 1ª edição.
Segundo Mauro Júnior, a realização de um processo de pesquisa teatral durante 12 meses em Franca também representa uma forma de resistência.
“Pesquisar teatro, hoje, também é um gesto de desobediência”, afirma o diretor no texto que acompanha a montagem.
Serviço
Ensaio Para Antígona
Quando: 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de setembro
Horário: 20h
Local: Instituto Práxis de Educação e Cultura (IPRA)
Endereço: Rua Diogo Feijó, 1956, Estação, Franca
Entrada: gratuita
Convites: retirada no local, com até uma hora de antecedência.
A realização é da Cia. Antares, IPRA e Ateliê de Criação Lusco-Fusco. O projeto foi viabilizado pelo Edital de Fomento CultSP PNAB/Programa Nacional de Cultura Viva, do Governo Federal e Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo.
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