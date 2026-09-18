O cumprimento dos mandados da Operação Mimesis, realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo, terminou com um investigado preso em flagrante e a apreensão de equipamentos eletrônicos e produtos com sinais de falsificação em Franca, nesta sexta-feira, 18.

A operação investiga um grupo suspeito de manter uma estrutura organizada para comercializar pela internet produtos de vestuário falsificados, em plataformas eletrônicas como o Mercado Livre. A apuração financeira identificou R$ 199,8 milhões em movimentações bancárias, considerando entradas e saídas de recursos.

Durante as buscas, foram apreendidos celulares, computadores, pendrives, HDs externos e outros equipamentos eletrônicos. Segundo o Ministério Público, o material será analisado no decorrer da investigação.

Produtos com marcas esportivas levam a flagrante