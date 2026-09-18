Famílias de Franca inscritas no Cadastro Único poderão atualizar os dados neste sábado, 19, durante um mutirão realizado pela Secretaria de Ação Social em parceria com a Fundação Espírita Judas Iscariotes. O atendimento será das 8h ao meio-dia, na unidade do Cadastro Único, no Centro.

Atendimento

A ação foi organizada para facilitar o acesso de pessoas que têm dificuldade para comparecer ao local durante os dias úteis. Durante o mutirão, as famílias poderão receber atendimento relacionado à atualização cadastral.

O Cadastro Único é utilizado como porta de entrada para diferentes programas e benefícios sociais, como Bolsa Família, Gás do Povo, Tarifa Social de Energia Elétrica e BPC (Benefício de Prestação Continuada).