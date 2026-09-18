Famílias de Franca inscritas no Cadastro Único poderão atualizar os dados neste sábado, 19, durante um mutirão realizado pela Secretaria de Ação Social em parceria com a Fundação Espírita Judas Iscariotes. O atendimento será das 8h ao meio-dia, na unidade do Cadastro Único, no Centro.
Atendimento
A ação foi organizada para facilitar o acesso de pessoas que têm dificuldade para comparecer ao local durante os dias úteis. Durante o mutirão, as famílias poderão receber atendimento relacionado à atualização cadastral.
O Cadastro Único é utilizado como porta de entrada para diferentes programas e benefícios sociais, como Bolsa Família, Gás do Povo, Tarifa Social de Energia Elétrica e BPC (Benefício de Prestação Continuada).
A concessão de cada benefício depende dos critérios e requisitos estabelecidos pelos respectivos programas.
A atualização dos dados é necessária para manter as informações da família corretas e compatíveis com a realidade. Os dados cadastrais são utilizados na análise e na manutenção dos benefícios sociais.
Serviço
O mutirão será realizado neste sábado, 19, das 8h ao meio-dia, na unidade do Cadastro Único de Franca, localizada na rua Tiradentes, 1.517, no Centro.
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