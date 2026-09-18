18 de setembro de 2026
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ATENÇÃO

Famílias de Franca terão mutirão do Cadastro Único neste sábado

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Unidade do CadÚnico, em Franca
Unidade do CadÚnico, em Franca

Famílias de Franca inscritas no Cadastro Único poderão atualizar os dados neste sábado, 19, durante um mutirão realizado pela Secretaria de Ação Social em parceria com a Fundação Espírita Judas Iscariotes. O atendimento será das 8h ao meio-dia, na unidade do Cadastro Único, no Centro.

Atendimento

A ação foi organizada para facilitar o acesso de pessoas que têm dificuldade para comparecer ao local durante os dias úteis. Durante o mutirão, as famílias poderão receber atendimento relacionado à atualização cadastral.

O Cadastro Único é utilizado como porta de entrada para diferentes programas e benefícios sociais, como Bolsa Família, Gás do Povo, Tarifa Social de Energia Elétrica e BPC (Benefício de Prestação Continuada).

A concessão de cada benefício depende dos critérios e requisitos estabelecidos pelos respectivos programas.

A atualização dos dados é necessária para manter as informações da família corretas e compatíveis com a realidade. Os dados cadastrais são utilizados na análise e na manutenção dos benefícios sociais.

Serviço

O mutirão será realizado neste sábado, 19, das 8h ao meio-dia, na unidade do Cadastro Único de Franca, localizada na rua Tiradentes, 1.517, no Centro.

O telefone (16) 3711-9340 e o WhatsApp (16) 99978-7320 estão disponíveis para contato.

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