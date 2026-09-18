Corrêa Jr. - Então, você acha que aqui na região não há uma necessidade de um foco grande em segurança pública?

Marcos Ferreira - Precisa ter melhoria dos equipamentos da segurança pública, precisa ter aumento de efetivo, porque é uma redução. Há o fechamento de delegacias de polícia nas cidades menores da nossa região. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, isso precisa ter, óbvio. Isso precisa ter. Precisa ter a valorização dos policiais, no que se refere ao vencimento deles também, inclusive os policiais civis, delegados de Polícia Civil, que é um dos piores salários o do Estado de São Paulo, um dos piores salários do Brasil. E há algum tempo, já vem de algum tempo. Então, isso tem na região, inclusive. Mas o problema da segurança não é só esse. Eu penso que o problema da segurança é mais profundo que isso.

Corrêa Jr. - O Hospital Estadual de Franca abriu, agora há poucos meses, tem uma promessa de estar operando a plena carga até o final do ano, início do ano que vem, 220 leitos. E você disse que pretende canalizar toda a sua verba impositiva para a área de saúde. E aí eu quero… Você acha que vai resolver o problema da falta de vagas com o Hospital Estadual somado à Santa Casa ou não? E como é que você pretende fiscalizar essa abertura e operação, a abertura de leitos e a operação do hospital?

Marcos Ferreira - Olha, Júnior, uma das atuações do deputado que é importante é essa questão da fiscalização dos atos do Poder Executivo. Nós temos aqui na região de Franca a Diretoria Regional de Saúde, que, inclusive, parece que hoje é administrada pelo Ricardo Bessa, parece. Então, essa atuação do deputado é importante. Tenho para mim que vai avançar essa questão de cirurgias eletivas e cirurgias de prótese que precisa colocar, porque o hospital vai ajudar nisso, eu acredito. Mas não vai resolver 100%. E aí nós temos na região de Franca inúmeros hospitais: Santa Casa, Santa Casa de Patrocínio, Santa Casa de Franca, Santa Casa de Batatais, Santa Casa de Ituverava, Santa Casa de Pedregulho. Eu estive fazendo levantamento. Nós temos oito Santas Casas na região de Franca. Então, o deputado estadual tinha que ter uma atuação de modo efetiva. Eu volto a falar porque, para mim, é isso que falta: brigar pelo orçamento e colocar recursos dentro do orçamento para a nossa região.

Corrêa Jr. - Você acha que os deputados Graciela Ambrósio e Guilherme Cortez, um de direita e um de esquerda, não fizeram esse trabalho?

Marcos Ferreira - Parece-me que não, porque, se tivesse feito, teria tido recurso para alcançar melhores índices do que os que nós temos. Eu não vejo essa disputa de… Quando eu falo de disputa de orçamento, para que as pessoas possam entender, é que todo ano vai uma lei orçamentária para dentro da Assembleia Legislativa para falar onde o dinheiro vai ser gasto. A cada quatro anos tem o PPA, que é o Plano Plurianual, para falar no que o governo do Estado, durante quatro anos, vai gastar, o que ele vai fazer, quais são os projetos que ele vai priorizar. E um deputado, uma deputada que tenha relevância dentro da Assembleia Legislativa faz a disputa disso para melhorar os recursos, porque a emenda, eu volto a falar, os R$ 10 milhões de emendas que eu vou destinar cada ano para a saúde são 23 municípios.