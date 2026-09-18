Dois homens e um adolescente foram detidos nessa quinta-feira, 17, durante uma abordagem do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), na Rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Batatais. O grupo é suspeito de envolvimento no furto de uma caminhonete Nissan Frontier, ocorrido em Franca.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os três estavam em um Ford Fiesta Street quando foram abordados durante patrulhamento. Nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal, mas, durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram um aparelho programador de chaves automotivas, seis chaves de veículos, cinco celulares e diversas ferramentas.
Ainda de acordo com a polícia, durante a ocorrência, a equipe tomou conhecimento de que uma Nissan Frontier havia sido furtada em Franca e posteriormente localizada abandonada em Jardinópolis.
Um dos ocupantes teria confessado informalmente participação no crime e informado que retornava para Santa Bárbara d’Oeste.
Os policiais realizaram diligências e analisaram imagens relacionadas ao furto. Um dos envolvidos teria sido identificado nas gravações pelas características físicas e pelas roupas que utilizava. O condutor do Fiesta possui antecedentes por receptação e estava submetido a medida cautelar após deixar o sistema prisional em janeiro deste ano.
Os três foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde prestaram depoimento e foram liberados. O material encontrado no veículo foi apreendido, incluindo o boné usado pelo adolescente durante a ação. A caminhonete foi localizada e devolvida ao proprietário.
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