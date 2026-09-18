Dois homens e um adolescente foram detidos nessa quinta-feira, 17, durante uma abordagem do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), na Rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Batatais. O grupo é suspeito de envolvimento no furto de uma caminhonete Nissan Frontier, ocorrido em Franca.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os três estavam em um Ford Fiesta Street quando foram abordados durante patrulhamento. Nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal, mas, durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram um aparelho programador de chaves automotivas, seis chaves de veículos, cinco celulares e diversas ferramentas.

Ainda de acordo com a polícia, durante a ocorrência, a equipe tomou conhecimento de que uma Nissan Frontier havia sido furtada em Franca e posteriormente localizada abandonada em Jardinópolis.