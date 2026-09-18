O fim de semana será de calor em Franca, mas uma mudança no tempo pode trazer tempestades para a cidade no domingo, 20. Antes disso, a sexta-feira, 18, terá temperaturas entre 19°C e 30°C, com possibilidade de pancadas de chuva.
Segundo a Climatempo, esta sexta começa com sol e aumento de nuvens pela manhã. Há previsão de pancadas de chuva à tarde, mas o volume esperado é baixo, de 0,4 milímetro. À noite, a tendência é de diminuição da nebulosidade.
No sábado, 19, o tempo permanece predominantemente firme, com períodos de sol e temperaturas elevadas. A previsão indica mínima de aproximadamente 20°C e máxima de 30°C, sem expectativa de chuva significativa.
Domingo pode ter tempestade
A maior mudança é esperada para domingo, 20. Os termômetros podem chegar aos 31°C, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva ao longo do dia.
Há, porém, diferença entre as previsões disponíveis. O Climatempo indica apenas 0,2 milímetro de chuva, enquanto o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta amarelo de tempestade para Franca.
O aviso do Inmet prevê possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e eventual queda de granizo.
O alerta aponta ainda baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Em caso de rajadas de vento, a orientação é não permanecer nem estacionar veículos próximos a árvores, torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades.
Primavera começa na terça
A mudança nas condições do tempo ocorre às vésperas do início oficial da primavera, na terça-feira, 22.
A tendência para os próximos dias é de temperaturas elevadas, acompanhadas por períodos de instabilidade. Como a previsão pode sofrer alterações, as condições para domingo devem ser acompanhadas ao longo do fim de semana.
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