O fim de semana será de calor em Franca, mas uma mudança no tempo pode trazer tempestades para a cidade no domingo, 20. Antes disso, a sexta-feira, 18, terá temperaturas entre 19°C e 30°C, com possibilidade de pancadas de chuva.

Segundo a Climatempo, esta sexta começa com sol e aumento de nuvens pela manhã. Há previsão de pancadas de chuva à tarde, mas o volume esperado é baixo, de 0,4 milímetro. À noite, a tendência é de diminuição da nebulosidade.

No sábado, 19, o tempo permanece predominantemente firme, com períodos de sol e temperaturas elevadas. A previsão indica mínima de aproximadamente 20°C e máxima de 30°C, sem expectativa de chuva significativa.

Domingo pode ter tempestade