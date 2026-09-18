O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo, deflagrou nesta sexta-feira, 18, em Franca, a Operação Mimesis, que investiga um grupo suspeito de manter uma estrutura organizada para a comercialização de produtos de vestuário falsificados pela internet, com destaque para o Mercado Livre.

A investigação chama a atenção pelo volume financeiro identificado nas contas analisadas. Entre janeiro de 2021 e julho de 2024, pessoas físicas e jurídicas investigadas movimentaram aproximadamente R$ 199,8 milhões, considerando entradas e saídas de recursos.

Foram R$ 104,6 milhões em créditos e R$ 95,2 milhões em débitos, distribuídos em 541.741 lançamentos bancários.