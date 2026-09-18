Veja o obituário desta sexta-feira, 18, em Franca:
Nome: José Ivanilson Oliveira Angelo
Idade: 40 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Tapuio (Bahia)
Horário previsto do sepultamento: 8h
Nome: Jacqueline Aparecida Gasco
Idade: 39 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Adriano Bueno da Silva
Idade: 54 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Angela Maria da Silva
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
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