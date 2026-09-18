18 de setembro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Pedro Baccelli/GCN
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 18, em Franca:

Nome: José Ivanilson Oliveira Angelo 
Idade: 40 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Tapuio (Bahia) 
Horário previsto do sepultamento: 8h

Nome: Jacqueline Aparecida Gasco 
Idade: 39 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Adriano Bueno da Silva 
Idade: 54 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Angela Maria da Silva 
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 15h

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