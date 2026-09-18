Veja o obituário desta sexta-feira, 18, em Franca:

Nome: José Ivanilson Oliveira Angelo

Idade: 40 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Tapuio (Bahia)

Horário previsto do sepultamento: 8h

Nome: Jacqueline Aparecida Gasco

Idade: 39 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h