Policiais militares apreenderam porções de haxixe e uma pedra de crumble durante uma abordagem a um veículo na noite desta quinta-feira, 17, no centro de Ituverava.
Segundo a Polícia Militar, os agentes realizaram a abordagem e fizeram uma busca no veículo. Durante a fiscalização, foram encontradas algumas porções de haxixe e uma pedra de crumble, um tipo de concentrado de cannabis.
Os ocupantes do veículo assumiram a propriedade das drogas e afirmaram que o material seria destinado ao consumo próprio.
Ainda de acordo com a PM, o crumble é uma droga de alto valor e pode apresentar elevada concentração de THC. A corporação informou que uma porção pode chegar a cerca de R$ 300, dependendo da quantidade e das características do produto.
A ocorrência foi registrada como porte de entorpecente para consumo pessoal e será encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava para as providências cabíveis.
Após o registro da ocorrência, os abordados foram liberados.
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