18 de setembro de 2026
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DROGAS

PM apreende haxixe e 'crumble' durante abordagem a veículo

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Militar
Porções de haxixe e uma pedra de crumble
Porções de haxixe e uma pedra de crumble

Policiais militares apreenderam porções de haxixe e uma pedra de crumble durante uma abordagem a um veículo na noite desta quinta-feira, 17, no centro de Ituverava.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizaram a abordagem e fizeram uma busca no veículo. Durante a fiscalização, foram encontradas algumas porções de haxixe e uma pedra de crumble, um tipo de concentrado de cannabis.

Os ocupantes do veículo assumiram a propriedade das drogas e afirmaram que o material seria destinado ao consumo próprio.

Ainda de acordo com a PM, o crumble é uma droga de alto valor e pode apresentar elevada concentração de THC. A corporação informou que uma porção pode chegar a cerca de R$ 300, dependendo da quantidade e das características do produto.

A ocorrência foi registrada como porte de entorpecente para consumo pessoal e será encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava para as providências cabíveis.

Após o registro da ocorrência, os abordados foram liberados.

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