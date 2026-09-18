Policiais militares apreenderam porções de haxixe e uma pedra de crumble durante uma abordagem a um veículo na noite desta quinta-feira, 17, no centro de Ituverava.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizaram a abordagem e fizeram uma busca no veículo. Durante a fiscalização, foram encontradas algumas porções de haxixe e uma pedra de crumble, um tipo de concentrado de cannabis.

Os ocupantes do veículo assumiram a propriedade das drogas e afirmaram que o material seria destinado ao consumo próprio.