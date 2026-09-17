18 de setembro de 2026
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MILAGRE!

Jovem sobrevive após ser atingido por arpão na cabeça em Rifaina

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Jovem sendo socorrido após ser atingido por arpão na cabeça durante pesca em Rifaina
Jovem sendo socorrido após ser atingido por arpão na cabeça durante pesca em Rifaina

Um morador de Igarapava, de 21 anos, foi atingido por um arpão na cabeça durante uma pesca no Rio Grande, em Rifaina, nesta quinta-feira, 17. O disparo foi acidental e feito pelo amigo que manuseava o equipamento.

Acidente durante pesca

O jovem estava acompanhado do amigo quando, por motivo a ser esclarecido, o colega disparou o arpão acidentalmente. O objeto atingiu a cabeça da vítima.

O arpão não atingiu uma região considerada letal da cabeça. Após o acidente, o jovem foi levado para a Unidade de Saúde de Rifaina, onde recebeu os primeiros socorros.

Na sequência, ele foi encaminhado para Franca para atendimento médico.

Vítima estava consciente

O jovem deve passar por exames e procedimentos médicos para a retirada do arpão. Ele estava consciente ao dar entrada na Santa Casa de Franca.

As circunstâncias do disparo ainda serão esclarecidas.

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