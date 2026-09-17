Um morador de Igarapava, de 21 anos, foi atingido por um arpão na cabeça durante uma pesca no Rio Grande, em Rifaina, nesta quinta-feira, 17. O disparo foi acidental e feito pelo amigo que manuseava o equipamento.

Acidente durante pesca

O jovem estava acompanhado do amigo quando, por motivo a ser esclarecido, o colega disparou o arpão acidentalmente. O objeto atingiu a cabeça da vítima.

O arpão não atingiu uma região considerada letal da cabeça. Após o acidente, o jovem foi levado para a Unidade de Saúde de Rifaina, onde recebeu os primeiros socorros.