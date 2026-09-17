O médico francano Luiz Antonio Santana de Figueiredo foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, envolvendo uma menina que era enteada de seu filho. A sentença foi assinada nesta quarta-feira, 16, pelo juiz Luiz Gustavo Giuntini de Rezende. A decisão também determinou o pagamento de R$ 50 mil de indenização à vítima, e a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

De acordo com a denúncia, os crimes teriam ocorrido entre 2016 e o início de 2020, em uma chácara na região Sul de Franca. Na época, a vítima tinha menos de 14 anos.

A acusação apontava que os atos teriam acontecido diversas vezes. Na análise das provas, porém, o juiz concluiu que apenas um episódio ficou comprovado de forma suficiente para fundamentar a condenação.