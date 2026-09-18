A família do sargento francano Rullian Ricardo Adrião da Silva sentiu alívio após a condenação, nesta terça-feira, 15, dos dois policiais militares condenados pela morte dele dentro de um quartel em São Paulo, em 2023. O capitão, hoje major, Francisco Carlos Laroca Júnior foi condenado a 22 anos de prisão, enquanto o cabo Fabiano Rizzo recebeu pena de 17 anos, 1 mês e 18 dias. Ambos, porém, poderão recorrer em liberdade por se tratar de uma decisão de primeira instância.

O julgamento ocorreu na 4ª Auditoria Militar, com Conselho Especial de Justiça, do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo.

A irmã de Rullian, Daiane Michele Fernandes Bichil, falou em nome da família e afirmou ao GCN que a sentença trouxe “um pouco de paz”, mas que os familiares esperavam que os dois policiais deixassem o tribunal presos.