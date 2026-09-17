Um homem foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, em regime inicial fechado, por favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de adolescente em Franca. A sentença foi proferida pela Justiça na terça-feira, 15.

Segundo o MPSP (Ministério Público de São Paulo), o homem permaneceu preso durante o processo e não poderá recorrer em liberdade. A condenação é resultado da Operação Sentinela Digital, realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

De acordo com a investigação, o condenado utilizava um estabelecimento comercial na Vila São Sebastião como ponto de referência para intermediar programas sexuais. Segundo o MPSP, a atividade ocorria principalmente por meio de conversas mantidas pelo celular.