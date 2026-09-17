17 de setembro de 2026
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Enfermeira do PS é a mulher encontrada morta em motel de Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCN
Polícia Militar preservando o interior do motel onde a mulher foi encontrada; vítima Jacqueline Gasco
Polícia Militar preservando o interior do motel onde a mulher foi encontrada; vítima Jacqueline Gasco

A mulher encontrada morta na tarde desta quinta-feira, 17, em um apartamento do Motel Castelo, em Franca, foi identificada como Jacqueline Aparecida Gasco, de 39 anos. Técnica de enfermagem, ela trabalhava no Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz", na região Norte da cidade.

Jacqueline foi encontrada sem vida no apartamento 38 do motel, que tem piscina privativa. Ela estava em um Fox preto. Uma equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foi acionada, e o médico constatou o óbito no local.

A Polícia Militar também compareceu e registrou a ocorrência. Na sequência, foram acionadas a equipe de perícia da Polícia Civil e a funerária.

As circunstâncias da morte ainda serão esclarecidas pela investigação. Um dos pontos que deverá ser apurado é uma possível relação com a ingestão de medicamentos. Várias caixas de remédios de marcas diferentes foram encontradas no apartamento.

Relacionamento será apurado

Uma amiga da técnica de enfermagem, que esteve no motel, relatou que Jacqueline mantinha havia cerca de dois anos um relacionamento com um homem de aproximadamente 32 anos, com quem morava.

O namorado compareceu ao local e afirmou que não havia passado a noite com Jacqueline. Ele, porém, admitiu que os dois tinham brigas frequentes no relacionamento.

A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias da morte e os fatos relacionados ao período que antecedeu a localização do corpo.

A direção do Motel Castelo não se pronunciou sobre o ocorrido.

Trabalho no Pronto-Socorro

Jacqueline trabalhava como técnica de enfermagem no Pronto-socorro Municipal Dr. Álvaro Azzuz desde 2012.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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