Franca registrou 33 mortes no trânsito entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados do Infosiga, sistema do Detran-SP. O número representa uma alta de 43% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 23 vítimas fatais.
Apesar do aumento expressivo no acumulado do ano, agosto apresentou movimento contrário. Foram três mortes no trânsito no mês, ante seis em agosto de 2025, uma redução de 50%.
Os dados mais recentes do Infosiga ainda não incluem setembro. Neste mês, Franca já teve duas mortes em ocorrências de trânsito que devem aparecer nas próximas atualizações do sistema.
Uma delas ocorreu após uma colisão frontal na rodovia Tancredo Neves. A outra foi registrada nesta quinta-feira, 17, na rua Voluntários da Franca, no Centro.
Neste segundo caso, as circunstâncias ainda são investigadas e há a suspeita de que o homem tenha se jogado na frente do veículo. Apesar dessa particularidade, a ocorrência deve ser contabilizada nas estatísticas de mortes no trânsito.
Homens em motocicletas estão entre principais vítimas
Os homens que estavam em motocicletas continuam entre as principais vítimas das ocorrências fatais registradas em Franca.
O perfil acompanha uma preocupação recorrente nas estatísticas de trânsito da cidade, especialmente envolvendo motociclistas.
Franca cai para 4º em ranking proporcional
Com a atualização dos números de agosto, Franca também mudou de posição no ranking estadual que compara as mortes no trânsito proporcionalmente à população.
A cidade, que chegou a ocupar a primeira colocação, agora aparece em quarto lugar, atrás de Taubaté, Jundiaí e São Bernardo do Campo.
O indicador considera o número de mortes em relação à população de cada município, permitindo comparar cidades de diferentes portes.
Se consideradas também as duas ocorrências fatais já registradas em setembro, mas ainda não incorporadas ao levantamento do Infosiga, Franca chega a 35 mortes no trânsito em 2026. Esse número, porém, ainda não corresponde ao dado oficial consolidado pelo sistema.
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