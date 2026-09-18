Franca registrou 33 mortes no trânsito entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados do Infosiga, sistema do Detran-SP. O número representa uma alta de 43% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 23 vítimas fatais.

Apesar do aumento expressivo no acumulado do ano, agosto apresentou movimento contrário. Foram três mortes no trânsito no mês, ante seis em agosto de 2025, uma redução de 50%.

Os dados mais recentes do Infosiga ainda não incluem setembro. Neste mês, Franca já teve duas mortes em ocorrências de trânsito que devem aparecer nas próximas atualizações do sistema.