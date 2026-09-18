O Natal de Franca terá uma árvore luminosa de 14 metros de altura, Lua Gigante 3D, trenó com renas, portais iluminados e mais de 18 quilômetros de iluminação nas duas principais praças do Centro. A Prefeitura abriu licitação estimada em R$ 1.151.958,36 para contratar a empresa responsável pela decoração natalina deste ano.
O edital do Pregão Eletrônico foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 17. A contratação inclui fornecimento dos materiais e equipamentos elétricos, instalação, manutenção durante o período de funcionamento e posterior retirada da decoração das praças Nossa Senhora da Conceição e Barão da Franca.
As empresas interessadas poderão apresentar propostas até as 9h30 de 2 de outubro, com abertura na sequência.
A instalação deverá começar em 26 de outubro. A decoração ficará em funcionamento entre 28 de novembro e 6 de janeiro de 2027, diariamente das 18h às 6h. A desmontagem está prevista para começar em 7 de janeiro.
Mais de 18 quilômetros de luzes
O termo de referência prevê 18.360 metros de iluminação distribuídos pelas duas praças.
Na Praça Nossa Senhora da Conceição, serão decoradas 56 árvores de grande e médio porte, 27 coqueiros, 35 arecas, 13 arbustos e dez caramanchões, além da Concha Acústica.
Cada árvore grande ou média deverá receber pelo menos 100 metros de cordão de LED blindado, um festão com efeito de chuva de meteoro e um refletor de 200 watts voltado para a copa.
Os 27 coqueiros terão, individualmente, 150 metros de cordão de LED e um refletor. As 35 arecas receberão 50 metros de iluminação cada, enquanto os arbustos também serão iluminados de acordo com o tamanho.
Na Praça Barão da Franca, serão decoradas 25 árvores e 15 coqueiros. Cada coqueiro terá 154 metros de cordão de LED e um refletor de 200 watts.
Lua gigante, árvore de 14 metros e trenó
A maior concentração de estruturas temáticas ficará na Praça Nossa Senhora da Conceição.
O projeto prevê dois Portais da Constelação, uma Lua Gigante 3D, uma árvore de Natal luminosa de 14 metros, uma bola de Natal gigante, trenó com duas renas, uma estrutura de Papai Noel com pinheiro e passagem 3D e um letreiro “2027” também com passagem interna.
No entorno do Relógio do Sol será instalado outro Portal 3D, com 4,3 metros de altura e 7,1 metros de largura e profundidade.
A árvore gigante terá estrutura metálica em formato sextavado cônico, 14 metros de altura e seis metros de diâmetro, revestida com mangueira luminosa e LEDs.
A estrutura com Papai Noel e pinheiro chegará a cinco metros de altura. Já os números do letreiro “2027” terão 2,8 metros.
Os dez caramanchões receberão 12 redes de LED, com 660 lâmpadas cada, além de 24 estrelas de cinco pontas com efeito snowfall. A Concha Acústica também terá iluminação em LED branco quente.
Praça Barão também terá decoração
Na Praça Barão da Franca, além da iluminação da vegetação, serão instaladas duas caixas de presente vazadas com a inscrição “Feliz Natal” e oito conjuntos de presentes 3D, cada um formado por três caixas.
Segundo a Secretaria de Esporte e Cultura, responsável pela decoração natalina, a proposta prevê iluminação especial em LED e neon no entorno das duas praças.
O secretário Roberto Saad afirmou que a iniciativa também busca estimular o desenvolvimento econômico, social e cultural.
“A iniciativa reforça o respeito e a valorização das tradições, contribuindo para a manutenção de um ambiente de celebração coletiva e valorização dos espaços urbanos, o que eleva o senso de pertencimento, promovendo a união e a solidariedade na comunidade”, disse.
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