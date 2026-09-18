O Natal de Franca terá uma árvore luminosa de 14 metros de altura, Lua Gigante 3D, trenó com renas, portais iluminados e mais de 18 quilômetros de iluminação nas duas principais praças do Centro. A Prefeitura abriu licitação estimada em R$ 1.151.958,36 para contratar a empresa responsável pela decoração natalina deste ano.

O edital do Pregão Eletrônico foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 17. A contratação inclui fornecimento dos materiais e equipamentos elétricos, instalação, manutenção durante o período de funcionamento e posterior retirada da decoração das praças Nossa Senhora da Conceição e Barão da Franca.

As empresas interessadas poderão apresentar propostas até as 9h30 de 2 de outubro, com abertura na sequência.