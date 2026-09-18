A Sabesp prorrogou até domingo, 20, a Campanha Tudo Azul, que permite a clientes residenciais renegociarem contas em atraso em condições especiais. Inicialmente prevista para terminar em 10 de setembro, a iniciativa foi estendida por dez dias após registrar forte adesão dos consumidores.

Desde o início da campanha, foram realizados 80.267 acordos, envolvendo aproximadamente R$ 109 milhões em débitos, considerando valores principais e penalidades. Ao todo, a Sabesp concedeu R$ 32,43 milhões em descontos.

Descontos variam conforme o atraso

Do total concedido, R$ 12,31 milhões correspondem a abatimentos sobre o valor principal das dívidas. Também foram aplicadas reduções em juros, multas e atualização monetária.