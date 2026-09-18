A Sabesp prorrogou até domingo, 20, a Campanha Tudo Azul, que permite a clientes residenciais renegociarem contas em atraso em condições especiais. Inicialmente prevista para terminar em 10 de setembro, a iniciativa foi estendida por dez dias após registrar forte adesão dos consumidores.
Desde o início da campanha, foram realizados 80.267 acordos, envolvendo aproximadamente R$ 109 milhões em débitos, considerando valores principais e penalidades. Ao todo, a Sabesp concedeu R$ 32,43 milhões em descontos.
Descontos variam conforme o atraso
Do total concedido, R$ 12,31 milhões correspondem a abatimentos sobre o valor principal das dívidas. Também foram aplicadas reduções em juros, multas e atualização monetária.
Os números consideram os acordos executados desde o início do Feirão Tudo Azul, incluindo negociações realizadas no período que não necessariamente se enquadraram em todas as condições específicas da campanha.
O percentual de desconto sobre o principal aumenta conforme o tempo de atraso. Para dívidas vencidas há mais de três meses, o abatimento começa em 10% e cresce progressivamente, podendo chegar a 100% para débitos com mais de cinco anos.
Acordos firmados anteriormente não podem ser incluídos na campanha.
Requisitos para aderir
Para ter acesso às condições especiais, o cliente precisa cumprir três requisitos durante o atendimento: atualizar o cadastro, optar pelo recebimento da fatura em formato digital e aderir ao Pix Automático.
“A adesão à campanha mostra que existe uma demanda importante por soluções que ajudem o cliente a reorganizar sua vida financeira. A prorrogação amplia essa oportunidade e permite que mais pessoas tenham acesso às condições especiais, ao mesmo tempo em que avançamos na digitalização e na simplificação do relacionamento com nossos clientes”, afirma Claudio Hermolin, diretor de Experiência do Cliente da Sabesp.
A negociação pode ser feita sem que o cliente precise sair de casa. O atendimento está disponível pelo WhatsApp, no número (11) 3388-8000, ou pela Central de Atendimento Telefônico, pelo 0800-055-0195, que funciona 24 horas por dia e oferece ligação gratuita.
Outra opção é procurar uma das lojas físicas da Sabesp. As condições especiais da campanha não estão disponíveis no site nem no aplicativo da Companhia.
Mais de 167 mil acordos no ano
A Campanha Tudo Azul dá continuidade às iniciativas da Sabesp para facilitar a regularização de débitos e ampliar as alternativas de relacionamento com os consumidores.
Entre janeiro e julho de 2026, a Companhia realizou o feirão Acertando suas Contas, que resultou em mais de 167 mil acordos, beneficiou 133 mil clientes e concedeu mais de R$ 136 milhões em descontos.
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