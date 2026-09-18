Mais quatro escolas municipais de Franca passarão a oferecer ensino em período integral a partir de 2027. Com a ampliação do Programa Tempo Todo, o modelo chegará a 15 unidades da rede municipal, com novas turmas de 1º ano do Ensino Fundamental.

As novas unidades são a Emeb “Prof. Antônio Balduíno”, no Jardim Planalto; a Emeb “Profª Maria Brizabela Bruxellas Zinader”, no Jardim Luiza; a Emeb “Profª Marilourdes Figueiredo Iara”, no Jardim Panorama; e a Emei “Profª Maria de Lourdes Lima Pelizaro”, no Jardim Aeroporto II.

A expansão ocorre durante o período de matrícula antecipada para 2027. As inscrições para os alunos que ingressarão no 1º ano do Ensino Fundamental começam na próxima segunda-feira, 21, e seguem até sexta-feira, 25.