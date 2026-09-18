Mais quatro escolas municipais de Franca passarão a oferecer ensino em período integral a partir de 2027. Com a ampliação do Programa Tempo Todo, o modelo chegará a 15 unidades da rede municipal, com novas turmas de 1º ano do Ensino Fundamental.
As novas unidades são a Emeb “Prof. Antônio Balduíno”, no Jardim Planalto; a Emeb “Profª Maria Brizabela Bruxellas Zinader”, no Jardim Luiza; a Emeb “Profª Marilourdes Figueiredo Iara”, no Jardim Panorama; e a Emei “Profª Maria de Lourdes Lima Pelizaro”, no Jardim Aeroporto II.
A expansão ocorre durante o período de matrícula antecipada para 2027. As inscrições para os alunos que ingressarão no 1º ano do Ensino Fundamental começam na próxima segunda-feira, 21, e seguem até sexta-feira, 25.
Atualmente, a rede municipal possui 15.683 alunos matriculados em 52 escolas.
Quatro novas escolas
A Emeb “Prof. Antônio Balduíno”, no Jardim Planalto, passa por reforma e terá inicialmente três turmas de 1º ano no programa. Como a unidade está em obras, as famílias interessadas deverão procurar a secretaria da Emeb “Profª Odette do Nascimento”, no Parque dos Pinhais.
No Jardim Luiza, a Emeb “Profª Maria Brizabela Bruxellas Zinader” também receberá inicialmente três turmas de 1º ano. Nesse caso, a matrícula deverá ser feita diretamente na secretaria da unidade.
Outra escola em reforma é a Emeb “Profª Marilourdes Figueiredo Iara”, no Jardim Panorama. A unidade será preparada para ampliar o atendimento e receber novos estudantes de 1º ano em período integral. Os interessados deverão procurar a própria escola.
A mudança na Emei “Profª Maria de Lourdes Lima Pelizaro”, no Jardim Aeroporto II, será diferente. Até então dedicada exclusivamente à Educação Infantil, a unidade passará a oferecer também turmas de 1º ano do Ensino Fundamental em período integral.
Segundo a secretária de Educação, Camila Gonçalves, a expansão aumentará as possibilidades de atendimento para os estudantes que ingressarão no Ensino Fundamental.
“Com mais escolas ingressando no programa, o Tempo Todo chegará a 15 unidades de ensino e amplia as possibilidades de atendimento no período diurno para os estudantes que ingressarão no Ensino Fundamental, incorporando novas turmas ao atendimento da rede municipal a partir do próximo ano letivo”, explicou.
Matrículas do 1º ano começam segunda
A ampliação ocorre durante o período de matrícula antecipada para o ano letivo de 2027.
Para crianças que ingressarão no 1º ano do Ensino Fundamental e completarão 6 anos até 31 de março de 2027 - nascidas entre 1º de abril de 2020 e 31 de março de 2021 -, as matrículas serão realizadas de segunda-feira, 21, até sexta-feira, 25, das 8h às 16h, nas unidades indicadas.
Já o prazo para crianças que ingressarão na Educação Infantil termina nesta sexta-feira, 18. A etapa contempla crianças que completarão 4 ou 5 anos até 31 de março de 2027, conforme as faixas de nascimento estabelecidas pela Secretaria de Educação.
Para a matrícula, pais ou responsáveis devem apresentar cópias da certidão de nascimento da criança, RG e CPF do aluno, RG e CPF do responsável, comprovante de endereço e carteira de vacinação atualizada.
As rematrículas dos alunos que já frequentam a rede e seguirão para o 2º, 3º, 4º ou 5º ano devem ser realizadas nas respectivas escolas. Já os pedidos de transferência para a rede municipal serão atendidos somente a partir de janeiro de 2027.
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