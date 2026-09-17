Um homem foi encontrado desacordado por moradores em uma praça na altura da rua Boa Vista, nas proximidades do antigo Centro Pop, na Vila Nicácio, em Franca. Ele apresentava um corte na cabeça, ferimentos pelo corpo e suspeita de fraturas no punho e no ombro.

Uma equipe de motos do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender à ocorrência. Posteriormente, o homem precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo os socorristas, a suspeita é de que o homem tenha se desequilibrado em uma das rampas da praça e caído ao chão. A possibilidade é considerada pelas características do terreno e pelo fato de a vítima apresentar sinais de consumo de bebida alcoólica.