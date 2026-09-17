Um homem foi encontrado desacordado por moradores em uma praça na altura da rua Boa Vista, nas proximidades do antigo Centro Pop, na Vila Nicácio, em Franca. Ele apresentava um corte na cabeça, ferimentos pelo corpo e suspeita de fraturas no punho e no ombro.
Uma equipe de motos do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender à ocorrência. Posteriormente, o homem precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Segundo os socorristas, a suspeita é de que o homem tenha se desequilibrado em uma das rampas da praça e caído ao chão. A possibilidade é considerada pelas características do terreno e pelo fato de a vítima apresentar sinais de consumo de bebida alcoólica.
Durante o atendimento, os socorristas perceberam que o homem exalava cheiro de bebida alcoólica. Ele também apresentava outros ferimentos pelo corpo e suspeita de fraturas no punho e no ombro.
Vítima estava sem documentação
A vítima não estava com nenhum documento e não conseguia se comunicar com a equipe de atendimento.
Apesar da gravidade dos ferimentos, o quadro foi registrado como estável. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica.
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