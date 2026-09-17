Você acorda pensando no que pode dar errado; passa o dia antecipando problemas; tenta relaxar, mas a mente não desacelera; à noite, o corpo está cansado, mas os pensamentos continuam. Aí você pensa: “É só uma fase”; “Eu sou assim mesmo”; “Todo mundo está estressado.”

A ansiedade faz parte da vida e pode surgir diante de desafios, mudanças e situações de incerteza. Mas, quando a preocupação deixa de ser pontual e começa a interferir no sono, na concentração, nos relacionamentos e na rotina, é hora de prestar atenção.

Quando ligar o sinal de alerta?

Apsicóloga da Santa Casa Mais Clínica Particular, Dra. Ianka Procópio Cabral, explica que a linha entre a preocupação natural e o transtorno está no desgaste gerado no dia a dia.

“A preocupação faz parte da vida e pode nos ajudar a enfrentar situações difíceis. O sinal de alerta aparece quando a ansiedade ocupa espaço demais, trazendo sofrimento e interferindo no sono, na concentração, nos relacionamentos ou nas atividades rotineiras. Mais do que um sintoma isolado, precisamos observar a frequência e a intensidade com que isso acontece”, ressalta a especialista.

A ansiedade pode se manifestar de diferentes formas:

Na mente: Pensamentos acelerados, preocupação excessiva, irritabilidade, dificuldade de concentração, medo constante e insônia.

Pensamentos acelerados, preocupação excessiva, irritabilidade, dificuldade de concentração, medo constante e insônia. No corpo: Coração acelerado, tensão muscular, falta de ar, tremores, sudorese e desconforto gastrointestinal.

Nem sempre todos esses sinais aparecem juntos. Por isso, perceber mudanças persistentes no seu bem-estar é essencial.

Corpo e mente precisam ser cuidados juntos

A ansiedade pode provocar manifestações físicas evidentes. Ao mesmo tempo, sintomas corporais semelhantes podem estar relacionados a outras condições de saúde.

“Muitas vezes, o paciente chega ao consultório buscando entender dores físicas ou palpitações sem causa aparente. Por isso, a avaliação integrada é crucial: precisamos investigar se há fatores biológicos associados e, em conjunto, trabalhar as causas emocionais do quadro”, pontua a psicóloga da Santa Casa Mais.

O acompanhamento psicológico ajuda a compreender pensamentos, emoções e comportamentos relacionados à ansiedade, enquanto outras especialidades médicas complementam esse cuidado de acordo com a necessidade de cada indivíduo.

Um cuidado que olha para você por inteiro

Na Santa Casa Mais Clínica Particular, você encontra profissionais de diversas áreas em um mesmo espaço, facilitando o acesso a um tratamento multidisciplinar e integrado:

Psicologia: Acolhimento individualizado para compreender os impactos da ansiedade e desenvolver estratégias práticas para lidar com o estresse.

Especialidades Médicas: Mais de 20 especialidades para avaliação, investigação clínica e acompanhamento preventivo da saúde.

Cuidado Integrado: Equipes que dialogam entre si para oferecer um diagnóstico preciso e um plano de cuidado personalizado.

Não espere chegar ao limite para pedir ajuda

Cuidar da saúde mental não é sinal de fraqueza. É reconhecer que você merece atenção, equilíbrio e qualidade de vida.

Se a ansiedade tem pesado demais nos seus dias, converse com quem entende do assunto. Agende sua consulta na Santa Casa Mais Clínica Particular e dê o primeiro passo para cuidar da sua saúde por inteiro.



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