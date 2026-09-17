O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), afirmou nesta quinta-feira, 17, que as obras antienchentes nas regiões do Galo Branco e do Jardim Palmeiras estão dentro do prazo e devem ser concluídas até dezembro. Caso os trabalhos não terminem até o fim de 2026, a previsão é que sejam finalizados em janeiro de 2027.

A declaração foi dada durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., na manhã desta quinta-feira, 17, na Rádio Difusora. Segundo o prefeito, as duas intervenções estão mais adiantadas, enquanto a obra na região do Viaduto Dona Quita ainda está no início.

“Principalmente a do Galo Branco e a do Palmeiras estão adiantadas. A do Dona Quita ainda está no começo. Então, não dá para falar que tem atraso ou alguma coisa desse tipo. Mas as outras duas, que já estão bem adiantadas, estão dentro do prazo”, disse.