Um homem conhecido pela Polícia Militar pela prática de furtos foi detido nessa quarta-feira, 16, após ser abordado com fios cuja procedência não soube informar, nas proximidades da Paróquia São João Batista, em Ituverava. Durante as diligências, os policiais constataram que a igreja havia sido furtada.
O homem foi abordado por policiais militares nas proximidades da paróquia. A localização dos fios levantou a suspeita de que o material pudesse ter sido retirado da própria igreja.
Diante da situação, os policiais realizaram diligências para verificar se havia sinais de furto no local.
Furto é confirmado
Durante a averiguação, os policiais constataram que a Paróquia São João Batista havia sido furtada. Também foram encontradas ferramentas que teriam sido utilizadas na prática do crime.
O suspeito foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.