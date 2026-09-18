18 de setembro de 2026
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CRIMINALIDADE

Homem é detido com fios após furto em igreja na região

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Fios e materiais apreendidos pela Polícia Militar
Fios e materiais apreendidos pela Polícia Militar

Um homem conhecido pela Polícia Militar pela prática de furtos foi detido nessa quarta-feira, 16, após ser abordado com fios cuja procedência não soube informar, nas proximidades da Paróquia São João Batista, em Ituverava. Durante as diligências, os policiais constataram que a igreja havia sido furtada.

O homem foi abordado por policiais militares nas proximidades da paróquia. A localização dos fios levantou a suspeita de que o material pudesse ter sido retirado da própria igreja.

Diante da situação, os policiais realizaram diligências para verificar se havia sinais de furto no local.

Furto é confirmado

Durante a averiguação, os policiais constataram que a Paróquia São João Batista havia sido furtada. Também foram encontradas ferramentas que teriam sido utilizadas na prática do crime.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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