Um homem conhecido pela Polícia Militar pela prática de furtos foi detido nessa quarta-feira, 16, após ser abordado com fios cuja procedência não soube informar, nas proximidades da Paróquia São João Batista, em Ituverava. Durante as diligências, os policiais constataram que a igreja havia sido furtada.

O homem foi abordado por policiais militares nas proximidades da paróquia. A localização dos fios levantou a suspeita de que o material pudesse ter sido retirado da própria igreja.

Diante da situação, os policiais realizaram diligências para verificar se havia sinais de furto no local.

Furto é confirmado