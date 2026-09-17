A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) realizou uma operação na manhã desta quinta-feira, 17, em uma chácara em Patrocínio Paulista após receber informações de que a propriedade estaria sendo utilizada para esconder drogas. Durante as buscas, os policiais localizaram barris enterrados no quintal e apreenderam 49 tabletes de crack, avaliados em R$ 2 milhões.

Segundo o delegado Gabriel Fernando Tomaz, a DIG começou a receber informações sobre o imóvel há alguns dias. Os relatos indicavam que entorpecentes estariam escondidos em barris enterrados no quintal da propriedade.

Após as investigações e diligências preliminares, os policiais foram até a chácara para realizar as buscas. O primeiro barril foi encontrado na área da horta, onde estavam os 49 tabletes de crack.