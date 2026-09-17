Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e dano durante a madrugada desta quinta-feira, 17, em Ituverava. Segundo a ocorrência, ele fugiu após receber ordem de parada de policiais militares, perdeu o controle do veículo e bateu contra o muro e o portão de uma residência.
Os policiais passaram a acompanhar o veículo durante a fuga. Pouco depois, o motorista perdeu o controle e colidiu contra um muro, momento em que foi detido pela equipe.
Após a abordagem, o condutor foi apresentado na delegacia. No local, foi realizado o flagrante por embriaguez ao volante, além do registro relacionado aos danos provocados pela colisão.
O muro e o portão de uma casa ficaram danificados.
Fiança de R$ 5 mil
A fiança foi estabelecida em R$ 5 mil. Depois de efetuar o pagamento, o motorista foi liberado.
O veículo utilizado na ocorrência, porém, permaneceu apreendido em razão das medidas administrativas adotadas após a abordagem.
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