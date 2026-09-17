Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e dano durante a madrugada desta quinta-feira, 17, em Ituverava. Segundo a ocorrência, ele fugiu após receber ordem de parada de policiais militares, perdeu o controle do veículo e bateu contra o muro e o portão de uma residência.

Os policiais passaram a acompanhar o veículo durante a fuga. Pouco depois, o motorista perdeu o controle e colidiu contra um muro, momento em que foi detido pela equipe.

Após a abordagem, o condutor foi apresentado na delegacia. No local, foi realizado o flagrante por embriaguez ao volante, além do registro relacionado aos danos provocados pela colisão.