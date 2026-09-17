17 de setembro de 2026
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Motorista embriagado é preso após fugir da PM e bater BMW em muro

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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BMW após bater em muro durante fuga da Polícia Militar em Ituverava
BMW após bater em muro durante fuga da Polícia Militar em Ituverava

Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e dano durante a madrugada desta quinta-feira, 17, em Ituverava. Segundo a ocorrência, ele fugiu após receber ordem de parada de policiais militares, perdeu o controle do veículo e bateu contra o muro e o portão de uma residência.

Os policiais passaram a acompanhar o veículo durante a fuga. Pouco depois, o motorista perdeu o controle e colidiu contra um muro, momento em que foi detido pela equipe.

Após a abordagem, o condutor foi apresentado na delegacia. No local, foi realizado o flagrante por embriaguez ao volante, além do registro relacionado aos danos provocados pela colisão.

O muro e o portão de uma casa ficaram danificados.

Fiança de R$ 5 mil

A fiança foi estabelecida em R$ 5 mil. Depois de efetuar o pagamento, o motorista foi liberado.

O veículo utilizado na ocorrência, porém, permaneceu apreendido em razão das medidas administrativas adotadas após a abordagem.

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