17 de setembro de 2026
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URGENTE

Mulher é encontrada morta em piscina de motel em Franca

Por Giovanna Attili e N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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N. Fradique/GCN
Equipe do Samu chegando ao motel para socorro à vítima, mas ela já estava morta
Equipe do Samu chegando ao motel para socorro à vítima, mas ela já estava morta

Uma mulher de 39 anos foi encontrada morta no início da tarde desta quinta-feira, 17, em um quarto do Motel Castelo, localizado na rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG).

A vítima foi encontrada dentro da piscina do quarto. A causa da morte ainda não foi determinada. Também não se sabe se ela estava acompanhada.

Uma equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e compareceu ao estabelecimento. Os socorristas, porém, apenas puderam constatar a morte da mulher.

A Polícia Militar está no local e preserva a área para o trabalho da Polícia Científica. A perícia deverá levantar elementos que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

*texto em atualização

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