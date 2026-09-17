Vídeos gravados por moradores mostram a dimensão dos estragos deixados pelo vendaval que atingiu Delfinópolis (MG), a 90 quilômetros de Franca, na noite desta quarta-feira, 16. As imagens, compartilhadas, registraram árvores arrancadas, fios em curto-circuito, estradas bloqueadas e plantações de café e banana destruídas.

Imagens revelam estragos

Nos vídeos, é possível ver árvores caídas em diferentes pontos do município e fios da rede elétrica em curto-circuito. Também aparecem áreas rurais atingidas, com plantações de café e banana danificadas pela força do temporal.

As quedas de árvores também provocaram interdições em estradas vicinais, impedindo o tráfego em alguns trechos. Bairros ficaram sem energia elétrica e internet.