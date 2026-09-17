Vídeos gravados por moradores mostram a dimensão dos estragos deixados pelo vendaval que atingiu Delfinópolis (MG), a 90 quilômetros de Franca, na noite desta quarta-feira, 16. As imagens, compartilhadas, registraram árvores arrancadas, fios em curto-circuito, estradas bloqueadas e plantações de café e banana destruídas.
Imagens revelam estragos
Nos vídeos, é possível ver árvores caídas em diferentes pontos do município e fios da rede elétrica em curto-circuito. Também aparecem áreas rurais atingidas, com plantações de café e banana danificadas pela força do temporal.
As quedas de árvores também provocaram interdições em estradas vicinais, impedindo o tráfego em alguns trechos. Bairros ficaram sem energia elétrica e internet.
Na cidade, casas tiveram destelhamentos e alagamentos. Um hospital e uma unidade escolar também sofreram danos, incluindo problemas nos telhados e vidros de janelas quebrados durante o vendaval e a chuva de granizo.
Equipes trabalham nos reparos
Nesta quinta-feira, 17, equipes da Prefeitura, Defesa Civil, Assistência Social, Obras, Urbanismo e Engenharia atuam na limpeza e nos reparos dos locais atingidos.
A escola e o hospital recebem novos telhados e vidros para substituir os que foram danificados.
Segundo a Defesa Civil, 34 pessoas ficaram desalojadas, com perdas de móveis, colchões, alimentos e utensílios domésticos. Ao todo, 11 casas foram danificadas.
O município está em estado de emergência por 180 dias, conforme decreto assinado pelo prefeito Pedro Paulo Pinto (MDB). A medida permite a mobilização dos órgãos municipais, convocação de voluntários, campanhas para arrecadação de donativos e uso de máquinas e equipamentos para limpeza e retirada de entulhos.
A Defesa Civil classificou o temporal como esporádico de média intensidade.
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