Antônio Evandro da Silva, de 42 anos, estava acompanhado por uma criança no carro quando matou a tiros Luiz Henrique Pereira dos Santos, de 39 anos, nessa quarta-feira, 16, em São José da Bela Vista. Segundo o relato feito por ele à Polícia Civil de Franca. O homem se apresentou nesta quinta-feira, 17, e, durante o interrogatório, admitiu ter planejado o crime.

A criança seria uma das filhas da ex-companheira de Antônio, pivô do crime. De acordo com o delegado Márcio Murari, responsável pela investigação, o homem relatou que comprou uma espingarda, acompanhou a rotina de Luiz Henrique e aguardou o momento para atacá-lo.

Segundo a versão apresentada pelo próprio Antônio, ele não aceitava o relacionamento entre a ex-companheira e Luiz Henrique.

Criança ficou no carro durante o ataque