17 de setembro de 2026
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CRIME PLANEJADO

Antônio estava com criança no carro ao matar rival, diz polícia

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ariane Jud/GCN
Antônio Evandro da Silva, 42 anos, se apresentou na DIG de Franca
Antônio Evandro da Silva, 42 anos, se apresentou na DIG de Franca

Antônio Evandro da Silva, de 42 anos, estava acompanhado por uma criança no carro quando matou a tiros Luiz Henrique Pereira dos Santos, de 39 anos, nessa quarta-feira, 16, em São José da Bela Vista. Segundo o relato feito por ele à Polícia Civil de Franca. O homem se apresentou nesta quinta-feira, 17, e, durante o interrogatório, admitiu ter planejado o crime.

A criança seria uma das filhas da ex-companheira de Antônio, pivô do crime. De acordo com o delegado Márcio Murari, responsável pela investigação, o homem relatou que comprou uma espingarda, acompanhou a rotina de Luiz Henrique e aguardou o momento para atacá-lo.

Segundo a versão apresentada pelo próprio Antônio, ele não aceitava o relacionamento entre a ex-companheira e Luiz Henrique.

Criança ficou no carro durante o ataque

Antônio contou aos investigadores que, no dia do crime, estava em um carro acompanhado por uma das filhas da ex-companheira.

Ele sabia, segundo seu depoimento, que Luiz Henrique trabalhava em uma usina e conhecia o horário em que a vítima saía de casa. Antônio teria parado o veículo cerca de dois quarteirões antes do ponto escolhido para o ataque e aguardado a passagem do homem.

Quando Luiz Henrique apareceu, Antônio teria saído do carro e efetuado o primeiro disparo. A vítima teria pegado um objeto próximo e tentado se defender. Nesse momento, ainda conforme o relato do investigado, outros dois disparos foram efetuados.

Enquanto o crime acontecia, a criança permaneceu no veículo, segundo as informações repassadas pela Polícia Civil.

Após os tiros, Antônio retornou ao carro e deixou o local com a criança.

Crime teria sido planejado por causa de relacionamento

De acordo com o delegado, Antônio afirmou que havia mantido um relacionamento com a ex-companheira e continuava mantendo contato com ela mesmo após a separação. Ele também disse ser bastante apegado aos filhos dela.

Ao descobrir que a ex estava se relacionando com Luiz Henrique, afirmou não ter aceitado a situação e decidiu planejar a morte.

A Polícia Civil informou ainda que já havia um inquérito instaurado para investigar ameaças e violência doméstica envolvendo Antônio e a ex-companheira.

Espingarda teria sido comprada para matar vítima

Durante o interrogatório, Antônio afirmou que comprou a espingarda especificamente para cometer o crime, mas não informou aos investigadores de quem adquiriu a arma.

Depois de matar Luiz Henrique, segundo seu relato, ele seguiu em direção a Franca e, nas proximidades do Distrito Industriaç, jogou a espingarda em uma represa.

Na sequência, levou a criança até a casa de um conhecido ligado à igreja. Antônio disse ter permanecido em Franca, circulando pela cidade, até decidir se apresentar à Polícia Civil.

Polícia procura arma e pede prisão

Após o interrogatório, Antônio deixou a unidade policial acompanhado por investigadores, que iniciaram buscas para tentar localizar a espingarda no local indicado por ele. Caso seja encontrada, a arma deverá passar por perícia.

Segundo o delegado Márcio Murari, a Polícia Civil também encaminha à Vara do Júri um pedido de prisão preventiva. Antônio deverá passar por exames periciais e pelo IML (Instituto Médico Legal) enquanto a Justiça analisa o pedido.

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