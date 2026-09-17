17 de setembro de 2026
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SOCORRIDO

Esfaqueado pela mulher passa mal e é socorrido na Major Nicácio

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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N. Fradique/GCN
Equipe do Samu socorre homem encontrado caído na Major Nicácio
Equipe do Samu socorre homem encontrado caído na Major Nicácio

Um homem de 42 anos foi socorrido na manhã desta quinta-feira, 17, na avenida Major Nicácio, nas proximidades da Caixa Econômica Federal, sentido bairro Santa Cruz, em Franca. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada com a informação de que um morador em situação de rua estaria desacordado no canteiro central da via.

No local, os socorristas encontraram o homem caído, consciente, se queixando de dores abdominais, na perna e no joelho. Durante o atendimento, foi constatado ainda um ferimento compatível com esfaqueamento, que não seria desta quinta-feira.

Segundo o que o próprio homem relatou aos socorristas, o ferimento teria sido provocado em outro dia, após um desentendimento com a mulher, que o teria agredido com um objeto perfurocortante.

Após os primeiros socorros no local, ele foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal “Álvaro Azzuz” para avaliação médica.

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