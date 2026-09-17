Um homem de 42 anos foi socorrido na manhã desta quinta-feira, 17, na avenida Major Nicácio, nas proximidades da Caixa Econômica Federal, sentido bairro Santa Cruz, em Franca. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada com a informação de que um morador em situação de rua estaria desacordado no canteiro central da via.

No local, os socorristas encontraram o homem caído, consciente, se queixando de dores abdominais, na perna e no joelho. Durante o atendimento, foi constatado ainda um ferimento compatível com esfaqueamento, que não seria desta quinta-feira.

Segundo o que o próprio homem relatou aos socorristas, o ferimento teria sido provocado em outro dia, após um desentendimento com a mulher, que o teria agredido com um objeto perfurocortante.