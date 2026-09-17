Veja o obituário deste quinta-feira, 17, em Franca:
Nome: Ivone Camargo Benedito
Idade: 77 anos
Local do velório: Santo Agostinho
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: André Luis Afonso Costa
Idade: 77 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
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