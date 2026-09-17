Veja o obituário deste quinta-feira, 17, em Franca:

Nome: Ivone Camargo Benedito

Idade: 77 anos

Local do velório: Santo Agostinho

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: André Luis Afonso Costa

Idade: 77 anos

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h